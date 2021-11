Asus AIO: tutti i cooler con supporto Intel Core di 12esima generazione

ASUS ha annunciato che i dispositivi di raffreddamento all-in-one (AIO) ROG Ryujin, ROG Strix e TUF Gaming saranno forniti con un kit di montaggio per LGA 1700. Questa scelta è maturata per assicurare la piena compatibilità con tutti i modelli di schede madri Z690 in fase di distribuzione. Il kit per questi dispositivi premium di raffreddamento AIO include una staffa di montaggio, una piastra posteriore e quattro viti.





L'elenco completo dei dispositivi di raffreddamento ASUS AIO idonei è: ROG Ryujin II 360, ROG Ryujin II 240, ROG Strix LC II 360, ROG Strix LC II 360 ARGB, ROG Strix LC II 280 ARGB, ROG Strix LC II 240, ROG Strix LC II 240 ARGB, ROG Strix LC II 120 ARGB, TUF Gaming LC 240 ARGB e TUF Gaming LC 120 ARGB. La gamma di dispositivi di raffreddamento ASUS è accompagnata da una garanzia di sei anni e ventole del radiatore ad alte prestazioni. Alcuni modelli includono anche un pannello LCD personalizzabile e LED ARGB.

Tutte le schede madri ASUS Z690 prevedono anche i fori di montaggio per LGA 1200 oltre che per LGA 1700. Pertanto, se gli attuali possessori di dispositivi di raffreddamento ASUS AIO possiedono un kit di montaggio per LGA 1200 fornito con il dispositivo di raffreddamento, possono eseguire facilmente l'aggiornamento a qualsiasi scheda madre ASUS Z690.



Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita