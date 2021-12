realme GT 2 Pro sarà supportato dal nuovo processore Snapdragon 8 Gen 1

In occasione del Qualcomm Snapdragon Tech Summit Digital 2021,

realme

ha annunciato che sarà uno dei primi produttori a lanciare uno smartphone alimentato dal processore Snapdragon 8 Gen 1. Il nuovo flagship prenderà il nome di realme GT 2 Pro e rappresenterà il primo prodotto Pro della serie realme GT e il primo flagship premium di realme ad oggi.



realme ha lavorato a stretto contatto con Qualcomm Technologies fin dal suo esordio per portare decine di smartphone di alta qualità e dalle potenti prestazioni ai consumatori, permettendo anche il passaggio dal 4G al 5G. Nel 2021, realme è stato uno dei primi produttori a utilizzare i processori Qualcomm Snapdragon 888 e 870G 5G. I modelli realme GT Master Edition 5G, con Snapdragon 870, e realme GT, con Snapdragon 888, sono stati ampiamente apprezzati dai mercati di tutto il mondo.

Con potenti prestazioni e funzionalità 5G, Snapdragon 8 Gen 1 ha ampliato nuove possibilità per lo sviluppo del nuovo flagship realme GT 2 Pro, in particolare nel comparto gaming, nella capacità AI e nel 5G, spingendo l'esperienza dell'utente ad un livello superiore.





