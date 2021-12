Logitech e Samsung: insieme per videoconferenze, a casa come in ufficio

Logitech e Samsung Electronics Italia hanno annunciato una partnership che ha lo scopo di offrire modalità di collaborazione più innovative ed efficienti. In un mondo in costante evoluzione e che vede oggi una nuova forma di lavoro più ibrida che si sposta in modo fluido dall’ambiente lavorativo a quello domestico, l'esperienza di Logitech nelle soluzioni di

videocollaboration e la tecnologia di visualizzazione di Samsung consentono una gestione delle riunioni semplificata e ottimale ovunque ci si trovi.

Nell'ambiente di lavoro odierno, caratterizzato da una maggiore flessibilità, le aziende di tutte le dimensioni devono infatti essere in grado di fornire una tecnologia che consenta ai dipendenti di rimanere connessi sia in ufficio sia quando lavorano da remoto. In questo scenario, i potenti display di Samsung e le videocamere all’avanguardia di Logitech rendono la collaborazione possibile in qualsiasi situazione e permettono di trasformare qualsiasi spazio in un'efficiente postazione di lavoro.

Con dimensioni, risoluzioni e tipi di schermo capaci di soddisfare qualsiasi esigenza, grazie ai display Samsung le aziende possono selezionare la configurazione di cui ogni dipendente ha bisogno per lavorare e collaborare in modo efficace, da casa o in ufficio.

Dal Monitor Business T65F, con la cornice ridotta al minimo per la massima concentrazione e una visione più ampia, senza distrazioni, per ottimizzare i tempi e rispettare le scadenze; al Monitor Serie S65UA, perfetto per progetti di design e dotato di un raggio di curvatura 1000R per un'esperienza all'insegna del comfort.

L'aggiunta di una soluzione di videoconferenza Logitech compatibile con USB trasforma inoltre istantaneamente lo spazio di lavoro in un ambiente integrato altamente efficace.

I dipendenti possono essere connessi al proprio team da qualsiasi luogo con gli strumenti giusti come l’avanzata webcam Brio dotata di risoluzione Ultra 4K HD e delle tecnologie RightLight 3 e HDR che regolano automaticamente le impostazioni per conferire un aspetto professionale con qualsiasi tipo di illuminazione; un altro esempio è il modello C925e che offre elevati standard di qualità video e audio grazie a due microfoni omnidirezionali integrati e uno streaming senza interruzioni anche con una larghezza di banda ridotta; infine, la C930e per riunioni di livello business grazie all’obiettivo con campo visivo con diagonale di 90° (ideale per includere più partecipanti se disposti in conformità con i protocollo per distanziamento sociale), risoluzione HD, messa a fuoco automatica, panoramica, inclinazione e uno zoom 4x HD per cogliere facilmente tutti i dettagli fisici e su lavagne bianche.





Nessuna sala riunioni è poi completa senza le soluzioni in bundle di Samsung e Logitech, dotate di compatibilità plug and play e comandi one-touch, e abilitate all'integrazione con i software leader del settore Microsoft Teams,

Zoom e Google Meet. In questo modo, le aziende possono essere sicure di trovare la configurazione ottimale per qualsiasi sala riunioni indipendentemente dalle dimensioni, dalla disposizione o dal budget.

La gamma Samsung Smart Signage offre una varietà di modelli che garantiscono una qualità professionale delle immagini e interazioni tattili semplici ed efficaci, come il Display Professionale serie QET, che sfrutta una tecnologia di upscaling intelligente per conquistare l’attenzione con formidabili contenuti in UHD, facilissimi da gestire grazie alle funzioni intuitive; oppure il Display Professionale Serie QBR, che grazie alla sua risoluzione 4K ad altissima definizione crea immagini di totale realismo con una qualità e una precisione mai viste prima.

La serie Rally di Logitech, nelle versioni Mini Bar, Bar o Plus, consente invece di migliorare l'esperienza di videoconferenza nelle sale riunioni grazie a video di qualità cinematografica, colori eccezionali e una precisione ottica superiore, oltre all’utilizzo dell'intelligenza artificiale per il rilevamento delle figure umane e l'automatizzazione PTZ, adattandosi alle dinamiche della riunione e mantenendo sempre a fuoco i partecipanti.

