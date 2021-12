Apple: con (PRODUCT)RED sosterrà le iniziative del Global Fund per la lotta contro HIV/AIDS e COVID 19

Negli ultimi 15 anni, i clienti e le clientihanno contribuito in modo fondamentale alla lotta di (RED) contro l’AIDS attraverso il sostegno al Global Fund, che offre accesso critico ai servizi sanitari per le comunità più bisognose dell’Africa sub-sahariana. In un momento in cui il COVID-19 continua a colpire comunità in tutto il mondo, incluse quelle che già convivono, la lotta contro le pandemie mondiali è più urgente che mai.Per celebrare la, quest’anno Apple offre ai clienti nuovi modi per informarsi e dare il proprio contributo, raccogliendo fondi e sensibilizzando l’opinione pubblica per sostenere chi lotta in prima linea contro AIDS e COVID-19.Dal 2006, i clienti Apple hanno contribuito alla raccolta diper finanziare servizi di prevenzione, diagnostica e consulenza per le persone colpite dall’HIV/AIDS. Le donazioni sostenute da Apple hanno permesso di offrire servizi di cura e assistenza a oltre 11 milioni di persone, fornito oltre 192 milioni di test per l’HIV e permesso a più di 13,8 milioni di persone di accedere a terapie antiretrovirali salvavita. Solo nel 2020, il sostegno di Apple a (RED) ha contribuito a evitare che più di 145.000 madri sieropositive trasmettessero il virus ai figli.Quest’anno Apple offre ai clienti ancora più modi per sostenere (RED) e il suo importante lavoro tramite l’acquisto di dispositivi e accessori (PRODUCT)RED, un programma di donazioni con Apple Pay e raccolte speciali nei suoi servizi.Durante le Feste, Apple offre una gamma di nuovi dispositivi e accessori (PRODUCT)RED, come. Parte del ricavato dalla vendita di ogni (PRODUCT)RED viene devoluta al Global Fund per la lotta all’AIDS. Fino alla fine dell'anno prossimo, la metà dei ricavi idonei derivanti dagli acquisti di prodotti (PRODUCT)RED sarà reindirizzata al COVID-19 Response del Global Fund per alleviare l'impatto del COVID-19 sulla lotta contro l'AIDS.Fino al 6 dicembre,, nell’app Apple Store o in un Apple Store.1Ogni donazione aiuterà a finanziare la lotta di (RED) contro AIDS e COVID-19.Infine, a partire da oggi, chi ha unpuò mostrare il suo sostegno a (RED) direttamente dal polso con una selezione di sei quadranti Apple Watch in rosso, che possono essere scaricati da apple.com/it/product-red . Una volta scaricati, è possibile condividere questi quadranti con altre persone che usano Apple Watch grazie alla funzione “Condivisione quadranti”. I quadranti si abbinano alla nuova cassa in alluminio di Apple Watch Series 7 PRODUCT(RED), realizzata con una speciale lega usata anche nell’industria aerospaziale e riciclata al 100%, nonché ai cinturini Solo Loop intrecciato PRODUCT(RED), Sport PRODUCT(RED) e Sport Loop PRODUCT(RED).Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita