MRT Virtual, la nuova app con realtà aumentata dei Musei Reali di Torino

Un inedito strumento digitale per offrire al pubblico nuovi contenuti ed esperienze all'interno del percorso espositivo dei Musei Reali;nata in collaborazione con laa seguito del restauro dell'altare della Cappella della Sindone., questa nuova applicazione è stata progettata come un raccoglitore di contenuti multimediali, oggi focalizzati sulla conoscenza dettagliata dell'Altare, la Cappella e il Boschetto dei Giardini Reali ma presto implementata e arricchita da nuovi argomenti e funzioni come ad esempio la gamification.L'applicazione, sviluppata da, èda Google Play Store (android), App Store (iOS) o attraverso un QR code posizionato in prossimità dell'ingresso della zona sacra dei Musei, eche, puntata verso le aree di interesse, offrirà all'utente contenuti testuali, video, foto e animazioni in realtà aumentata estremamente suggestivi e coinvolgenti.Questo progetto si inserisce all'interno, avviato gli scorsi mesi dai Musei Reali che porterà nei prossimi anni a cambiamenti molto importanti per il pubblico e per lo staff dei Musei stessi. Altre soluzioni tecnologiche sono, infatti, in fase di sviluppo e verranno presentate nei primi mesi del 2022, tra queste: un nuovo sito web, rivisto non soltanto nella rinnovata veste grafica ma anche nei contenuti e nei servizi offerti, innovativeper orientare il visitatore nel percorso dei Musei;per il rilevamento del gradimento e della soddisfazione e l'implementazione di un unnei Giardini Reali.