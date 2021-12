CRIF: frodi creditizie in aumento (+8,7%) e danni per 63 milioni di Euro nel 1° semestre

CRIF – Mister Credit emerge ancora una volta

Coerentemente con la ripresa delle erogazioni, nel primo semestre 2021rispetto al 2020). Sono stati beno acquisire beni con l’intenzione premeditata di non rimborsare il finanziamento e non pagare il bene. Questi alcuni dei risultati principali dell’ultimo aggiornamento dell’Nello specifico, lo studioevidenzia come, nel semestre di riferimento,, in lieve calo rispetto ai 65 milioni circa del 2020 ma solamente perché le organizzazioni criminali si sono orientate su finanziamenti fraudolenti di importo più contenuto,contro i 5.792 Euro dell’anno precedente.Rispetto al passatocon un importo compreso tra i 1.500 e i 3.000 Euro, che spiegano il 13,6% del totale, seguito da quelle tra 5.000 e 10.000 Euro, con il 12,1%, e da quelle di valore inferiore ai 1.500 euro, con il 12%. Da segnalare, però una crescita del +13,2% delle frodi con importo tra i 10.000 e 20.000 euro e del +14,6% per quelle al di sopra dei 20.000 Euro, che complessivamente rappresentano una quota intorno al 20%.Secondo l’Osservatorio(con il 24,2% del totale), malgrado in questa fascia di popolazione il ricorso al credito sia decisamente inferiore rispetto ad altri segmenti più maturi. Tra le altre fasce di popolazione più colpite dal fenomeno, i consumatori di età compresa tra 41 e 50 anni spiegano il 22,7% del totale (a fronte di un balzo del +4,1% rispetto alla precedente rilevazione), seguiti da quelli tra 31 e 40, con il 22,4%.In merito alla tipologia del contratto di lavoro è emerso che(l’1,89% del totale per la precisione), mentre per i lavoratori autonomi l’incidenza è addirittura pari al 2,7%. Riguardo la, la ripartizione delle frodi per regione mostra unaSi tratta delle stesse regioni che anche nel I semestre 2020 occupavano i primi posti, anche se la Sicilia sorpassa il Lazio. Il maggior incremento rispetto allo scorso anno si registra invece in Calabria (+30,9%) seguita da Puglia (+23,5%) e Campania (+ 12,6%).Rapportando invece le, collocandosi davanti a Campania e Sicilia. Balzo in graduatoria per Molise, Puglia, Sardegna e Abruzzo, tutte regioni caratterizzate da una quota di finanziamenti fraudolenti intorno ai 4 casi ogni 1000.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita