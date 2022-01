FiberCop e Springo, accordo per accelerare la diffusione della fibra nel paese

, operatore di infrastrutture del Gruppo TIM, provider internet che opera nel Nord-Est, hanno siglato un accordo che consentirà di sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH) attraverso la partecipazione di Springo al progetto di co-investimento su rete FiberCop.In base a tale accordo Springo utilizzerà la rete di accesso secondaria in fibra ottica fino alle abitazioni di FiberCop per sviluppare il mercato dell’accesso Fiber-to-the-Home (FTTH) sui comuni di:. Grazie alla società partecipata Ultra Fiber, di cui Springo è operatore di infrastruttura, l’accordo sarà esteso ad altri comuni in tutta Italia.L’adesione di Springo all’offerta di co-investimento – che il Gruppo TIM realizza tramite FiberCop -nel contesto dei provider TLC che operano a livello locale e fa seguito a quella di altri importanti operatori, confermando la validità del piano di investimenti FiberCop che assicurerà la copertura FTTH al 75% delle aree grigie e nere del Paese entro il 2025.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita