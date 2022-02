MSI: offerte imperdibili sui notebook per festeggiare San Valentino

Con l’iniziativa #LOVEisintheair MSI vuole rendere il prossimo San Valentino ancora più indimenticabile, grazie a sconti e promozioni davvero interessanti. Fino al 28 del mese sarà, infatti, possibile acquistare numerosi modelli di laptop, sia per il gaming e il tempo libero, sia per il lavoro, a prezzi particolarmente convenienti.

Tra i notebook dedicati ai gamer che sono alla ricerca di un laptop con prestazioni al top si distinguono il sottile e potente GS66 Stealth , con cui sarà possibile giocare al massimo anche in mobilità grazie al display da 15,6” QHD, alla GeForce RTX 3080 e al processore Intel Tiger Lake i9, che sarà in vendita a 3.399 euro, anziché 3.699 euro, e due modelli del GE66 con GeForce RTX3070 o 3080, Tiger Lake i7 o i9, Windows 10 o 11, che sono acquistabili con prezzi a partire da 2.299 euro, con uno sconto di 200 o 300 euro a seconda del modello.

Chi desidera poi un laptop con cui giocare dotato di un ampio display non potrà lasciarsi sfuggire il GP76 Leopard con display da 17,3 FHD 300Hz e RTX 3070 in vendita a di 2.299 euro, anziché 2.499 euro, mentre chi ha disposizione un budget più contenuto, ma non vuole rinunciare a giocare alla grande, potrà orientarsi sullo stiloso Pulse GL66 con RTX 3050 e processore Tiger Lake i5, in vendita a 1.099 euro, anziché 1.199 euro.

Se il notebook non sarà utilizzato prevalentemente per giocare ma per creare, per lavoro o per hobby, contenuti multimediali di vario tipo, il modello da non perdere è l’elegante e potente Creator Z16 Hiroshi Fujiwara limited editon con display da 16” QHD e GeForce RTX3060 Max-Q, che può essere acquistato a 2.699 euro, anziché 2.949 euro.

Infine, se si è alla ricerca di un notebook per lavorare o per studiare , l’'attenzione potrà essere rivolta al compatto e potente Prestige 14Evo , che beneficia di uno sconto di ben 250 euro ed è ora in vendita a 949 euro, oppure uno dei numerosi modelli delle serie Modern 14 e 15 , che sono ideali per chi desidera un laptop compatto e leggero con cui studiare o lavorare e con un budget alla portata di tutti. I prezzi dei laptop inclusi nella promozione, infatti, vanno dai 449 ai 799 euro, con sconti fino a 200 euro. Realizzati con uno chassis in alluminio ultraleggero con retroilluminazione della tastiera, i laptop delle serie Modern 14 e 15 sono dotati di display FHD da 14” o 15,6” FHD e sono disponibili in diversi colori.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita