Arriva il Wi-Fi 6E di Cambium Networks

ha annunciato le nuove soluzioni Wi-Fi 6E per le aziende. Gli access point Wi-Fi 6E software-defined di Cambium Networks serie XE , con supporto alla migrazione intelligente, offrono prestazioni di riferimento nel settore in tutte e tre le bande Wi-Fi (6, 5 e 2,4 GHz). Le radio software-defined (SDR) di Cambium Networks consentono un passaggio fluido ed economico verso la nuova banda a 6 GHz. L'esclusiva architettura multi-radio della soluzione è scalabile per supportare le implementazioni in situazioni con alta densità di dispositivi.Il Wi-Fi 6E triplica lo spettro disponibile per l'utilizzo del Wi-Fi, aggiunge il supporto per la banda a 6 GHz, e consente un accesso wireless veloce e affidabile come mai prima d'ora. Le soluzioni Wi-Fi 6E di Cambium Networks consentono agli operatori di rete non solo di aggiungere il supporto per 6 GHz alle loro reti,. I service provider, le imprese, le scuole, le strutture alberghiere e sanitarie, e altri ancora trarranno vantaggi dal nuovo spettro pulito, consentendo più streaming video, voce e traffico dati, con un sensibile miglioramento del servizio ai clienti.La soluzione Wi-Fi 6E di Cambium Networks offre:• La tecnologia Wi-Fi 6E software defined consente di selezionare il funzionamento a 5 o 6 GHz per radio• Migrazione intelligente, automatizza la transizione a 6 GHz• 5 access point Wi-Fi 6/6E radio tri-band 8x8/4x4 progettati per situazioni ad alta/altissima densitàI primi due access point della serie XE sono:- Access point a 3 radio in configurazione 4x4/2x2 con SDR 5/6GHz- Progettato per un'ampia gamma di utilizzi nelle reti aziendali e per i service provider, dove è importante avere prestazioni wireless affidabili- Basato sulla piattaforma Qualcomm® Networking Pro 810- Access point a 5 radio in una configurazione 8x8/4x4 con doppi SDR a 5/6 GHz- Progettato per situazioni ad alta/altissima densità in luoghi pubblici, auditorium, ecc., con conseguente riduzione significativa delle attrezzature necessarie e dei costi associati- L'XE5-8 prosegue l'innovazione ad alta densità di Xirrus Wi-Fi con soluzioni multi-radio per Wi-Fi 6/6E- Basato sulla piattaforma Qualcomm® Networking Pro 1610