Qualcomm e Ferrari annunciano una collaborazione strategica

hanno annunciato una collaborazione tecnologica strategica volta a contribuire ad accelerare la trasformazione digitale della Ferrari. Qualcomm Technologies infatti sarà fornitore di soluzioni di sistema della Ferrari per le sue prossime vetture stradali, nonché da Premium Partner per il team di Formula 1 della Scuderia Ferrari e per il team Ferrari eSports.Ferrari lavorerà con Qualcomm Technologies per utilizzare loe portare gli ultimi progressi della tecnologia automobilistica sulle auto stradali del cavallino. Lo Snapdragon Digital Chassis è composto da piattaforme aperte e scalabili collegate al cloud necessarie per i veicoli di prossima generazione, che comprendono la telematica e la connettività, l'abitacolo digitale, così come le funzioni ADAS e utilizza un'architettura unificata per offrire una maggiore sicurezza ed esperienze digitali coinvolgenti e aggiornabili. Come parte dell'accordo, Qualcomm Technologies e i suoi partner lavoreranno anche con Ferrari per progettare, sviluppare e integrare i cockpit digitali della Ferrari.Qualcomm Technologies inizierà a essere Premium Partner del team di Formula 1 della Scuderia Ferrari all'inizio della stagione 2022 del FIA Formula One World Championship dove. Inoltre, anche le attività di eSports del marchio di Maranello saranno parte della partnership ufficiale.