ZTE lancerà la nuova generazione 5G Android TV STB al MWC 2022

ZTE ha annunciato che lancerà un media gateway set-top box (STB) di nuova generazione 5G ZXV10 B960GV1 alimentato da Android TV al prossimo Mobile World Congress (MWC) 2022 a Barcellona.





Integrando le funzioni di gateway gigabit, router e STB, questo prodotto offre un accesso a velocità gigabit e un servizio video 4K UHD, supporta Android TV OS e propone agli utenti ricchi contenuti video.



Per la parte hardware, adotta una soluzione di chipset ad alte prestazioni, l'architettura quad-core ARM Cortex-A55, per garantire un'esperienza utente ottimale.





Per il software, ZTE impiega Alliance for Open Media Video 1 (AV1), la tecnologia video codec avanzata per consentire agli operatori di distribuire contenuti AV1.



Il set-top box 5G ZXV10 B960GV1 ha un design elegante, con una base ultrasottile, e un modello verticale per un'efficiente dissipazione del calore.





