Da Garmin il nuovo Descent G1, computer subacqueo e smartwatch

La famiglia di prodotti Garmin dedicata all’immersione si arricchisce di un nuovo e innovativo device:

, il

. Tutto integrato all’interno di un orologio ultra resistente e dallo stile dinamico.Â

Dotata di un display ad alto contrasto, sviluppato per garantire una facile lettura, e di una cassa da 45 mm, la serie G1 arricchisce la gamma diving con un nuovo design compatto. Garmin Descent G1 offre un grado di robustezza che lo rende perfetto sia per le esplorazioni subacquee che per le attivitĂ in superficie.

Impermeabile fino a 10 ATM (100 metri) e conforme agli standard EN133319, con pulsanti induttivi a tenuta stagna e lente in zaffiro per una maggiore protezione del display, Descent G1 è disponibile in diverse soluzioni cromatiche ed è compatibile con i cinturini Garmin QuickFit.

La serie Descent G1 offre un’autonomia fino a 25 ore in modalità immersione, fino a 3 settimane in modalità smartwatch e fino a 4 mesi in modalità smartwatch per i modelli a ricarica solare.

La serie Descent G1 di Garmin dispone di caratteristiche per tutti i tipi di immersione, proponendo diverse modalitĂ tra cui quelle con gas singolo e multiplo (con aria, nitrox, trimix e ossigeno puro), gauge, apnea, pesca in apnea e rebreather. Per l’orientamento in immersione, la serie G1 integra una bussola digitale a 3 assi e avvisi di profonditĂ con vibrazione. Â

Dal polso è possibile visualizzare una miriade di dati, come profondità , tempo di immersione, temperatura, NDL/TTS, velocità di salita/discesa, miscela di gas, PO2, carico di azoto nei tessuti, informazioni sulla sosta di decompressione e molto altro ancora. Il set di informazioni è completamente personalizzabile in base alle esigenze, sia in termini di dati che di layout.

Garmin Descent G1 supporta a pieno anche le attivitĂ di apnea grazie a diverse metriche come velocitĂ di salita e discesa. Queste possono essere visualizzate in un secondo momento non solo sul device ma anche attraverso l'app Garmin Dive, compatibile con Android e iOS. In questo modo si ha facile accesso a un'analisi dettagliata di ciascuna attivitĂ di immersione, inclusa la profonditĂ massima e il tempo di fondo.

L'app Garmin Dive è utile anche per configurare le impostazioni comodamente dal proprio smartphone, ma anche per pianificare il prossimo viaggio attraverso un database di siti immersione popolari, valutati e recensiti da altri utenti.

nche in mare, dove l’assenza di segnale impedisce di comunicare con lo smartphone, la serie Descent G1 abbinata a un comunicatore satellitare inReach Mini 2 permette di inviare e ricevere messaggi dal polso e richiedere aiuto attraverso un apposito tasto SOS3. Per portare con sé inReach Mini 2 anche in immersione e utilizzarlo appena si torna in superficie, è disponibile l’apposita diving case (venduta separatamente).

Descent G1 e Descent G1 Solar sono disponibili rispettivamente al prezzo di € 549,99 e € 649,99.Â



