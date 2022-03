Apple tinge di verde l'iPhone 13

iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max sono attualmente disponibili nei colori azzurro sierra, grafite, oro e argento, e saranno disponibili nel nuovo verde alpino nelle opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB, 512GB e 1TB, a partire da €1.189 (Iva incl.) e €1.289 (Iva incl.) rispettivamente. iPhone 13 e iPhone 13 mini sono attualmente disponibili nei colori (PRODUCT)RED,6 galassia, mezzanotte, azzurro e rosa, e saranno disponibili nel nuovo colore verde nelle opzioni di archiviazione da 128GB, 256GB e 512GB, a partire da €939 (Iva incl.) e €839 (Iva incl.) rispettivamente.

In Australia, Canada, Cina, Francia, Germania, India, Italia, Giappone, Regno Unito, Stati Uniti e in più di altri 30 Paesi e territori sarà possibile preordinare iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max in verde alpino e iPhone 13 e iPhone 13 mini in verde a partire dalle 05:00 PST di venerdì 11 marzo, con disponibilità a partire da venerdì 18 marzo.

È possibile acquistare iPhone 13 Pro versando €49,54 al mese per 24 mesi prima della permuta, iPhone 13 Pro Max versando €53,70 al mese per 24 mesi prima della permuta, iPhone 13 versando €39,12 al mese per 24 mesi prima della permuta e iPhone 13 mini versando €34,95 al mese per 24 mesi prima della permuta su apple.com/it/store, tramite l'app Apple Store e presso gli Apple Store.

iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max, iPhone 13 e iPhone 13 mini sono anche disponibili presso i Rivenditori Autorizzati Apple e alcuni operatori.

iOS 15.4 sarà disponibile gratuitamente come aggiornamento software a partire dalla prossima settimana.

Apple ha annunciato. La gamma iPhone 13 ha un design elegante ancora più resistente grazie alla parte frontale in Ceramic Shield e include, un esperienzaavanzata e sistemi di fotocamere all'avanguardia per foto e video meravigliosi.iPhone 13 e iPhone 13 mini hanno inoltre un display Super Retina XDR ancora più luminoso, mentre iPhone 13 Pro e iPhone 13 Pro Max includono un brillante display Super Retina XDR con ProMotion e un refresh rate adattivo da 10Hz fino a 120Hz.I nuovi iPhone 13 Pro verde alpino e iPhone 13 verdee saranno disponibili a partire da venerdì 18 marzo."Le persone amano il design di iPhone 13 Pro e iPhone 13, e siamo entusiasti di svelare le nuove magnifiche finiture verde alpino e verde, che si uniscono alla vasta gamma di bellissimi colori per la famiglia iPhone 13""Questi nuovi colori danno ai clienti ancora più scelta quando acquistano il proprio iPhone, e non vediamo l'ora che le persone possano sfruttare appieno le caratteristiche offerte dalla famiglia iPhone 13, come le prestazioni senza precedenti del chip A15 Bionic, i nostri migliori sistemi di fotocamere, enormi miglioramenti dell'autonomia della batteria per le esigenze di tutti i giorni, 5G veloce, robustezza straordinaria e tanto altro".