Pinterest: ora i Pin Idea possono essere condivisi su altre piattaforme

Ora tutti gli utenti di Pinterest possono scaricare e condividere i Pin Idea sui social media, come Facebook e Instagram. Il Pin Idea viene scaricato sotto forma di un video con filigrana, che riunisce tutte le pagine del Pin Idea e si conclude con il nome e il nome utente del creator.

Ora, con la condivisione e il download dei Pin Idea, i contenuti di Pinterest di un creator potranno raggiungere nuove persone, sia sulla piattaforma Pinterest che su altri social media. Per condividere un Pin Idea sulle storie di Facebook o Instagram, occorre selezionare l'icona “Storie FB” o “Storie IG” nel menu di condivisone. In questo modo inizierà il download. Una volta completato, l’utente verrà indirizzato nell’app di Facebook o Instagram, dove sarà già aperta la procedura di creazione della storia con inserito il video con filigrana del Pin Idea. A questo punto il video potrà essere modificato e pubblicato.

È possibile condividere contenuti anche su altre piattaforme social. L’opzione di download consente di salvare e caricare velocemente i Pin Idea con filigrana su altri canali come Snapchat e TikTok.

I Pin Idea sono un formato di pubblicazione nativo di Pinterest, presentato in anteprima ai creator nel 2020 e lanciato a livello globale nel 2021. Si tratta di Pin formati da più pagine che i creator possono comporre a piacimento per condividere idee, tutorial e passioni. Rimangono per sempre sulla piattaforma e aiutano i creator ad ampliare il proprio pubblico su Pinterest.



Best practice per i Pin Idea:

Fornire indicazioni pratiche - Usare video, immagini e testi per spiegare i vari passaggi e invogliare le persone a mettere in pratica i suggerimenti partendo dall’idea

Includere video - I video sono perfetti per raccontare una storia e stabilire un contatto con il proprio pubblico. Inserire un video già nella prima pagina è il modo migliore per catturare l'attenzione del pubblico

Riflettere la propria personalità - I Pin Idea non devono risultare sterili e artefatti. Occorre fare emergere la voce del proprio brand con gli strumenti di editing, come gli adesivi, la musica, i filtri per i video e tanto altro

Elementi in evidenza nel profilo di Pinterest - Grazie alla sezione in evidenza, i creator possono anche aggiungere i Pin Idea nella parte superiore del proprio profilo, mettendo in risalto i propri contenuti più immersivi e interessanti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita