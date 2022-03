Ray-Ban Stories: comandi vocali anche in italiano

I

Ray-Ban Stories

, gli smart glasses lanciati lo scorso anno in collaborazione con EssilorLuxottica, sono ora disponibili in quattro nuovi Paesi: Spagna, Austria e Belgio e, dal 14 aprile, in Francia.

I Ray-Ban Stories consentono di catturare foto e video o ascoltare musica senza usare il cellulare.

La doppia fotocamera integrata da 5MP dei Ray-Ban Stories permette di scattare foto e video a mani libere, usando i comandi vocali o il pulsante di acquisizione integrato. Inoltre, grazie agli auricolari open-ear e tre microfoni incorporati, i Ray-Ban Stories riproducono suoni e voce in alta qualità durante le chiamate e i video.

L'app Facebook View su iOS e Android semplifica l'importazione, la modifica e la condivisione dei contenuti catturati con gli smart glasses sulle app del tuo telefono: Facebook, Instagram, WhatsApp, Messenger, Twitter e altre ancora.





Sono stati inoltre annunciati anche nuovi colori, modelli e funzionalità, tra cui la possibilità di utilizzare i comandi vocali in italiano e francese.





Round Nero Lucido con lenti grigie Transitions, Round Nero Lucido con lenti marroni Transitions, Wayfarer Nero Opaco con lenti grigie Transitions, Wayfarer Nero Lucido con lenti marroni Transitions. Con queste novità e grazie a lenti che garantiscono una visione ottimale in tutti gli ambienti, i Ray-Ban Stories sono i dispositivi indossabili perfetti per ogni momento e situazione, all'interno e all'esterno, di giorno e di notte, su una montagna o davanti alla tv.

Ta i colori in arrivo abbiamo:s. Con queste novità e grazie a lenti che garantiscono una visione ottimale in tutti gli ambienti, i Ray-Ban Stories sono i dispositivi indossabili perfetti per ogni momento e situazione, all'interno e all'esterno, di giorno e di notte, su una montagna o davanti alla tv.I Ray-Ban Stories saranno disponibili in 28 diverse combinazioni e se si vuole scoprire lo stile più adatto si può visitare subito l’

per provarli virtualmente grazie all’effetto speciale Spark AR.





Sono state inoltre integrate alcune nuove funzionalità:

I Ray-Ban Stories saranno in grado di registrare fino a 60 secondi di video, rispetto al massimo di 30 secondi a cui erano limitati fino ad ora. Con un aggiornamento in arrivo ad aprile, si potrà alternare tra 30 e 60 secondi come durata massima della registrazione attraverso le impostazioni dell'app Facebook View.

Sempre ad aprile, ci sarà la possibilità di utilizzare i comandi vocali in italiano e francese.

Saranno aggiunte notifiche sonore, che avviseranno quando la batteria è scarica, quando lo spazio di archiviazione è quasi pieno o quando gli occhiali sono troppo caldi o freddi (funzione disponibile in italiano, inglese e francese).

Si potranno utilizzare i comandi vocali per controllare la riproduzione multimediale e per controllare lo stato della batteria (funzione già disponibile in inglese, sarà presto disponibile anche in italiano e francese).

Aggiunta la possibilità di effettuare telefonate, inviare messaggi e ascoltare la lettura dei messaggi utilizzando i comandi vocali su Messenger (disponibile in inglese).

L'app Facebook View sarà ora disponibile anche in francese, spagnolo, olandese e tedesco.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita