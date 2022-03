Arrivano le offerte di primavera di Nokia

Gli Spring Deals sono validi per i seguenti prodotti:

Nokia Streaming Box 8000

Nokia Smart TV, 24 - 75 pollici

Nokia QLED Smart TV, 58 e 65 pollici

Ricevitori terrestri e satellitari Nokia

Le Smart TV Nokia, i Nokia Streaming Box ed i Nokia Receiver combinano lo stile familiare, la qualità, la tecnologia moderna e il design minimalista nordico per cui i prodotti Nokia sono noti. L'elegante telecomando ha una forma ergonomica e si adatta comodamente alla mano. I telecomandi delle Nokia Smart TV e Nokia Streaming Box sono anche a controllo vocale e aprono Netflix e YouTube con un rapido comando vocale o con un solo clic tramite i pulsanti di selezione diretta. L'esclusiva retroilluminazione aiuta a trovare il tasto giusto anche nelle stanze buie.



Tutte le offerte possono essere visualizzate qui e sono valide dal 01.-13.04.2022.

Tra l'1 e il 13 Aprile, suspunteranno occasioni, non fiori: StreamView, licenziatario del marchio Nokia per smart TV e set-top box, ha annunciato gliper questo periodo, con risparmi. Le offerte sono valide esclusivamente su Amazon Marketplace per Germania, Austria, Italia, Francia e Spagna.