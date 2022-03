MSI lancia i suoi nuovi notebook con Intel Core 12a gen

MSI ha annunciato una serie di nuovi modelli dedicati alla produttività delle serie Summit, Prestige e Modern equipaggiati con processori Intel Core 12° Gen.

Summit rappresenta la linea di punta della famiglia Business & Productivity sin dalla sua nascita nel 2019 e, in particolare, i modelli Summit Flip, che possono venir utilizzati sia come notebook sia come tablet, si arricchiscono anche della nuova serie Summit E14 Flip Evo.

Il modello Summit E16 Flip, equipaggiato con grafica NVIDIA GeForce RTX, mette a disposizione anche un display protetto da Tobii Aware, che blocca automaticamente il laptop se l’utilizzatore non è nelle vicinanze e ne offusca lo schermo per evitare sguardi indiscreti.

La serie Summit garantisce anche i più elevati livelli di sicurezza, grazie a port lock, al webcam status notification, al supporto TPM dedicato, fingerprint o IR webcam. Inoltre, grazie alla tecnologia Tile finding integrata e l’app Tile attivata, sarà possibile, in caso di smarrimento, localizzare il notebook e ritrovarlo con facilità. Infine, le tecnologie basate su AI di cui i notebook della serie Summit sono dotati consentono di ottimizzare le risorse del sistema in base allo scenario d’utilizzo.

La serie Prestige si caratterizza per il design ricercato: sia Prestige 15 sia Prestige 14 sono, infatti, dotati di uno chassis sottile e leggero, in grado di assicurare la massima produttività, pur garantendo una buona dissipazione del calore. Ottima è anche la sezione audio con Hi-Res Audio e DTS Audio Processing, in grado di assicurare un’esperienza di ascolto di elevata qualità.

Per quanto riguarda la grafica, è possibile scegliere tra NVIDIA GeForce RTX e piattaforma Intel Evo, mentre la massima qualità d’immagine è assicurata dalla tecnologia True Pixel dei display. Completano le caratteristiche distintive della serie Prestige la possibilità di effettuare il login con riconoscimento facciale o fingerprint, la batteria di lunga durata e la ricarica rapida. I notebook della serie Modern rappresentano i compagni ideali nelle attività di ogni giorno e oggi, grazie al nuovo look, daranno un tocco in più di eleganza alla quotidianità.

Disponibile nei colori Classic Black e Urban Silver, è possibile scegliere quello che più è in linea con il proprio stile. Tra le sue caratteristiche distintive: una cornice dai profili sottili, la possibilità di ruotare lo schermo di 180°, un touchpad particolarmente ampio e la tastiera full-size.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita