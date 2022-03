Apple annuncia un nuovo programma di formazione e funzioni per insegnanti

Gli insegnanti negli Stati Uniti possono

all’Apple Learning Coach fino al 19 aprile. Apple School Manager verrà integrato con Google Workspace questa primavera. Le nuove funzioni delle app Classroom e Schoolwork al momento sono in versione beta e saranno disponibili al pubblico questa primavera.

ha presentato, il nuovo programma di formazione professionale pensato per aiutare chi insegna a ottenere il meglio della tecnologia Apple. Inoltre, il prossimo autunno sarà disponibile anche la nuova Apple Education Community, un hub di risorse Apple per la formazione professionale e uno spazio collaborativo che consente di entrare in contatto con altri colleghi e colleghe insegnanti e condividere idee. Apple ha anche annunciatoper permettere a utenti e team IT di mantenere sincronizzati gli account delle organizzazioni. Inoltre, le app Apple Classroom e Schoolwork verranno aggiornate per aiutare gli insenganti a mantenere le lezioni coinvolgenti. "Sappiamo bene che le opportunità di apprendimento professionale, pensate per chi insegna da chi insegna, fanno la differenza nello sbloccare il potenziale di ogni studente. Apple Learning Coach è pensato proprio per questo e oggi siamo davvero entusiasti di poter offrire questo nuovo programma",. "Non vediamo l'ora di rendere disponibile anche la nuova Apple Education Community, uno spazio vivace pensato per entrare in contatto con altri insegnanti e imparare l'uno dall'altro. Inoltre, pensiamo davvero che tutti apprezzeranno le nuove funzionalità in arrivo su Classroom e Schoolwork che renderanno l'apprendimento in classe ancora più interattivo." Apple Learning Coach èche forma coach didattici, specialisti dell'apprendimento digitale e altri operatori del settore per aiutare chi insegna a usare efficacemente la tecnologia Apple in classe. Grazie alle lezioni da seguire al proprio ritmo e ai workshop online tenuti da Apple Professional Learning Specialist, al termine dell'esperienza ogni partecipante avrà a disposizione un portfolio di materiali su cui lavorare e una comunità di colleghi e colleghe. Inoltre, potrà richiedere crediti nell'ambito dei programmi di formazione continua presso la Lamar University attraverso la Texas Education Agency. Attraverso il programma, ogni Apple Learning Coach acquisisce una comprensione più profonda di come sostenere gli insegnanti quando integrano la tecnologia nel processo didattico.