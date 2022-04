Equinix completa l’acquisizione da 320$ milioni di MainOne

Equinix ha annunciato di aver completato l'accordo per l'acquisizione del fornitore di soluzioni di connettività e data center dell'Africa occidentale MainOne, per un valore aziendale di 320 milioni di dollari. Quest'acquisizione segna l'inizio della sua espansione nel continente africano.

Il completamento di questa acquisizione, annunciata lo scorso dicembre, rafforza la strategia di lungo periodo di Equinix che mira a diventare una delle principali società di infrastrutture digitali carrier-neutral in Africa, in grado di portare una gamma completa di tecnologie di trasformazione e di connettività in Nigeria, Ghana e Costa d'Avorio.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita