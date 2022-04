GoStudent apre a Roma e assume nella Capitale

GoStudent, uno dei principali fornitori di ripetizioni online al mondo, continua la sua ascesa in Italia. A soli due mesi dall’inaugurazione dei nuovi uffici di Corso Italia 3, nel cuore di Milano, l’unicorno EdTech nº 1 in Europa ha ora annunciato l’apertura di una seconda sede italiana a Roma.

Per il nuovo ufficio romano di GoStudent la scelta è ricaduta su The Hub di LVenture Group, tra i più importanti acceleratori di start-up d’Europa, che già ospita nei suoi spazi, presso la Stazione Termini, molte altre società tecnologiche di punta.

Sbarcata nel Bel Paese la scorsa primavera

, GoStudent

è riuscita a superare le 140 assunzioni in tempi record. Attualmente più di 160.000 sessioni vengono prenotate ogni mese dalle famiglie italiane sulla piattaforma GoStudent e il settore delle ripetizioni online sta conoscendo una fase di vero e proprio boom.

Per l’ufficio di Roma, GoStudent prevede di chiudere l’anno con un organico di almeno una quindicina di dipendenti. Le nuove figure da inserire nel team italiano di GoStudent includono Sales Specialist, Customer Success Manager, Customer Care Manager, Tutor Success Manager e Customer Retention Manager, ma non solo. Attualmente sono, infatti, aperti anche alcuni ruoli nel marketing.

Per l'ufficio di Roma e per le posizioni "fully remote", GoStudent è principalmente alla ricerca di Sales Specialist. Le opportunità a Milano sono soprattutto rivolte a giovani professionisti, ma anche a neolaureati e a ragazzi e ragazze al primo impiego. I ruoli aperti nella Capitale e 100% da remoto sono, invece, destinati a candidati con già esperienza alle spalle.

