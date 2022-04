Garmin vívosmart 5 la fitness band comoda ed elegante per chi ama uno stile di vita attivo

Garmin vívosmart 5 si prende cura del benessere di chi lo indossa con una serie di funzioni di monitoraggio della salute grazie al sensore integrato della frequenza cardiaca

ha annunciato l'arrivo sul mercato di, un fitness tracker smart con funzioni di monitoraggio wellness progettato per chi ama la vita attiva e cerca una soluzione comoda ed elegante.Garmin vívosmart 5 genera un report che permette di prendere visione di tutti i dati fisiologici, come quelli relativi alla frequenza cardiaca 24/7, ai passi, alle calorie bruciate e ai minuti di intensità. Inoltre, dispone di vari profili sport per l'indoor e l'outdoor.Con notifiche smart, promemoria del calendario e funzioni di sicurezza che possono essere attivate con la pressione di un pulsante, vívosmart 5 offre tutto l'essenziale per vivere al meglio la quotidianità.Con un braccialetto in silicone progettato per adattarsi alla maggior parte dei polsi, il vívosmart 5 dispone di un display luminoso, a pulsanti intuitiva e user friendly. vívosmart 5 è progettato per essere indossato anche sotto la doccia grazie all'impermeabilità 5ATM e dispone di una batteria ricaricabile che può durare fino a 7 giorni.