Apple aiuta i propri fornitori a passare più rapidamente all’energia rinnovabile

Apple ha annunciato che i suoi fornitori hanno più che raddoppiato l’uso di energia pulita nell’ultimo anno, con oltre 10 gigawatt attualmente operativi rispetto all’obiettivo totale di 16 gigawatt dei prossimi anni. Nel 2021, questi progetti di energia rinnovabile hanno permesso di tagliare le emissioni di carbonio di 13,9 milioni di tonnellate. I progetti attualmente in corso aiuteranno a ridurre ulteriormente la produzione di gas serra, come se ogni anno si togliessero più di 3 milioni di auto dalle strade.

Apple lavora costantemente con la sua filiera globale per accelerare e sostenere la transizione all’energia pulita. A oggi, 213 dei principali partner produttivi si sono impegnati a utilizzare energia rinnovabile per la produzione Apple in 25 Paesi. Apple è già carbon neutral in tutte le sue strutture a livello mondiale dal 2020.

“Siamo orgogliosi che così tanti nostri partner della catena di produzione condividano la nostra urgenza nell’affrontare la crisi climatica, impegnandosi a generare più energia rinnovabile in tutto il mondo”, ha affermato Lisa Jackson, Vice President of Environment, Policy, and Social Initiatives di Apple. “L’energia pulita fa bene alle aziende e al pianeta. Condividendo quello che noi stessi abbiamo imparato nel corso della nostra transizione alle energie rinnovabili, stiamo aiutando a spianare la strada verso un futuro più verde”.

Oltre alle iniziative portate avanti da 213 partner di filiera, Apple sta investendo in prima persona in progetti di energia rinnovabile in tutto il mondo, inclusa la produzione di quasi 500 megawatt di energia solare e altri progetti in Cina e Giappone per compensare una porzione delle emissioni a monte.

Negli Stati Uniti, Apple sta investendo direttamente nel progetto IP Radian Solar, un parco fotovoltaico di oltre 930 ettari a Brown County, Texas. Una volta completata la costruzione nei prossimi mesi, il progetto genererà 300 megawatt di elettricità. Apple ha intrapreso questo investimento per aiutare a compensare l’elettricità consumata per la ricarica dei dispositivi Apple, che rappresenta il 22% della sua impronta ecologica lorda.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita