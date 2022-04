Elon Musk si compra Twitter

Dopo che il Wall Street Journal aveva fatto trapelare la notizia

citando fonti vicine alla trattativa, ora è ufficiale: è stato raggiunto l'accordo tra Twitter e Elon Musk per la cessione del social network. Musk ha festeggiato l'accordo, ovviamente, con un tweet: “Spero che anche i miei critici più severi rimangano su Twitter, perché questo è ciò che significa la libertà di parola”.

Alcuni giorni fa il patron di Tesla aveva offerto circa 43 miliardi di dollari per acquisire il controllo di Twitter, ora la cifra di chiusura riportata dal Wall Street Journal è di 44 miliardi di dollari (non si sa ancora se per un rilancio di un miliardo di dollari fatta da Musk o per un più preciso riconteggio del valore delle azioni). Alla notizia dell'accordo, a Wall Street il titolo Twitter è subito salito del 5,38% a 51,56 dollari.

In una nota il Consiglio di amministrazione di Twitter ha dichiarato che la proposta di Musk è la “strada migliore” per gli azionisti ai quali arriverà un consistente premio in contanti: Musk pagherà 54,20 dollari ad azione.

Come da documenti presentati alla SEC (l’authority di Borsa statunitense) Musk ha un piano già strutturato per reperire i fondi necessari all'acquisizione, che prevede due prestiti della Morgan Stanley e di altre banche per un totale di 25,5 miliardi di dollari, mentre altri 21 miliardi verrebbero dalla vendita di azioni Tesla.

Con l'accordo definitivo, molto probabilmente Twitter lascerà Wall Street e diventerà un società privata interamente controllata dal miliardario visionario.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita