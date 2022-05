Apple: nel secondo trimestre fatturato in crescita del 9%

Apple ha presentato i risultati finanziari del secondo trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 26 marzo 2022. L’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato pari a 97,3 miliardi di dollari, con un incremento del 9% rispetto all’anno precedente e un utile trimestrale per azione diluita di 1,52 dollari.

“Siamo molto soddisfatti dei risultati record del trimestre di marzo; abbiamo registrato un record assoluto di fatturato per i servizi e nuovi record per il trimestre di marzo per quanto riguarda iPhone, Mac, dispositivi indossabili, dispositivi home e accessori. La domanda per i nostri prodotti ha continuato a essere alta e ci ha permesso di raggiungere un nuovo massimo storico per quanto riguarda la nostra base installata di dispositivi attivi” ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “La nostra forte performance operativa ha generato un flusso di cassa operativo di oltre 28 miliardi di dollari e ci ha consentito di restituire agli azionisti quasi 27 miliardi di dollari durante il trimestre.”

Il Consiglio di Amministrazione di Apple ha dichiarato un dividendo cash di 0,23 dollari per azione delle azioni ordinarie della Società, che rappresenta un aumento del 5%. Il dividendo è pagabile il 12 maggio 2022 agli azionisti che risultano registrati alla chiusura delle attività il 9 maggio 2022. Il Consiglio di Amministrazione ha inoltre autorizzato un incremento di 90 miliardi di dollari per l’attuale programma di riacquisto azioni.

