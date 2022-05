Garmin: arriva la nuova versione di vivofit jr. 3, il fitness tracker dedicato ai più piccoli

E con l’aiuto di un genitore, i bambini ripercorreranno le emozioni e i momenti indimenticabili dell'epica storia di Skywalker. La nuova grafica permette di provare a sfuggire a Darth Vader in compagnia di R2-D2 e C-3POTM, o di aiutare Han SoloTM e Chewie a combattere l'Impero e persino di affrontare il First Order con Rey e BB-8. Raggiungere gli obiettivi di attività giornaliera significa scoprire sempre nuovi mondi e affrontare incredibili avventure.

Con il Mandalorian come allenatore, le carte di Allenamento Fitness insegnano ai bambini esercizi base come i jumping jack, il cane a testa in giù, i mountain climber e altro ancora. Il divertimento continua con un Tap Challenge interattivo che permette di raccogliere oggetti da collezione virtuali in tutta la galassia.

Garmin vívofit jr. 3 è disponibile su Garmin.com a un prezzo suggerito al pubblico di €89,99.

Caratterizzato da un display colorato con il quadrante ispirato alla fortunata serie o all'indimenticabile personaggio di, vívofit jr. 3 è resistente all'acqua e agli urti, può contare su una batteria intercambiabile che dura fino a un anno e può essere indossato sia di giorno che di notte, senza bisogno di essere ricaricato.Grazie all'app dedicata, arricchita con le avventure di Star Wars e da scaricare sullo smartphone dei genitori, i bambini saranno ogni giorno motivati a Per i più piccoli appassionati del mondo di Star Wars ci sono quindi: quello a tema The Mandalorian e quello verde, che riprende la sfumatura del simpatico Grogu. Lo schermo a colori può essere personalizzato con una divertente selezione di quadranti con gli indimenticabili personaggi della serie The Mandalorian e della saga di Star Wars.Grazie all'dedicata Skywalker Saga - Star Wars Adventure è possibile rivivere le scene più emozionanti dell'epopea firmata da George Lucas.