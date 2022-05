Il sistema Canon EOS R incontra il formato APS-C nelle due nuove fotocamere ibride: EOS R7 ed EOS R10

Canon presenta i nuovi modelli EOS R7 ed EOS R10, le sue prime fotocamere mirrorless APS-C EOS R che coniugano i vantaggi del sistema EOS R con quelli dei sensori in formato APS-C.

Tra i numerosi punti di forza offerti dal formato APS-C troviamo la possibilità di creare fotocamere con dimensioni più ridotte, ma comunque veloci e ad alte prestazioni, ideali per gli appassionati di fotografia e content creator.





La nuova Canon EOS R7- che si ispira al modello EOS 7D – soddisfa le esigenze di coloro che si dedicano alla fotografia sportiva e naturalistica grazie all'ampia portata del sensore APS-C abbinata all'eccezionale velocità e il tracking della messa a fuoco automatica che sono tipici dei modelli di fascia più alta.



Canon EOS R10

- studiata per la prossima generazione di utenti EOS "a doppia cifra" - è una fotocamera versatile, capace di creare immagini di altissima qualità sia per quanto riguarda gli scatti fotografici che per la produzione video. Una macchina che vuole rispondere alle esigenze di content creator lifestyle e di fotografi in continuo movimento. Sempre oggi, Canon annuncia il lancio di due nuovi obiettivi RF-S:

RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM , un obiettivo zoom ultra-compatto,

RF-S 18-150mm F3.5-6.3 IS STM , un obiettivo più versatile, con un elevato rapporto di ingrandimento.

Dal lancio del sistema EOS R, Canon ha proseguito il proprio impegno nell’evoluzione delle soluzioni Full Frame per offrire una gamma di strumenti in grado di soddisfare le esigenze di fotografi e content creator. Con la presentazione di queste nuove fotocamere mirrorless EOS R dotate di sensore APS-C, Canon può garantire una maggiore libertà di scelta e consentire a un gruppo più ampio di utenti di esprimere tutta la loro creatività.

EOS R7 ed EOS R10 ereditano la tecnologia Dual PIXEL CMOS AF II con deep learning, presente anche sui modelli full frame ad alte prestazioni del sistema EOS R. Grazie a questa tecnologia, questi due nuovi modelli consentono il tracking dei soggetti, compresi veicoli, animali e persone, con rilevamento preciso di occhi, testa e volto sull'intera inquadratura.



