Apple Music ora disponibile sull’app di navigazione Waze

Waze, l'presente in più dicon oltrea livello globale, annuncia l'ingresso dinel programma Waze Audio Player per offrire agli automobilisti una soluzione semplice per ascoltare musica mantenendo una guida sicura., lanciato a ottobre 2018, si adatta sempre di più ad ogni gusto e genere grazie alla partnership con le piattaforme audio leader nel mondo per ascoltare senza interruzioni musica, podcast, audiolibri, news e tanto altro ancora e mettendo a disposizione di tutti gli automobilisti un'esperienza di guida migliore, più sicura e più divertente.Ora si unisce alla lista anche. Il servizio di streaming video e musicale si integra con l'app Waze. Infatti, grazie alla connessione diretta tra le due app, per tutti gli utenti muniti di iPhone ora è possibile accedere ai contenuti di Apple Music direttamente dal lettore audio di Waze semplicemente aprendo l'app e toccando l'per selezionare Apple Music come lettore audio. Gli utenti potranno ascoltare oltre, decine di migliaia di playlist, Apple Music Radio e molto altro ancora mentre sono al volante e ricevendo contemporaneamente le indicazioni di navigazione senza dover passare da un'applicazione all'altra.