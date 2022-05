Apple: crescita record del settore delle app iOS in Italia

Nel corso del 2021, il settore dellesi è riconfermato un motore di crescita in termini economici e di opportunità,e aiutando le piccole imprese ad avere più successo che mai. Questi risultati riflettono una tendenza simile anche a livello europeo, dove il settore è cresciuto fino a impiegare 2,2 milioni di persone, con un aumento del 7% rispetto all’anno precedente.Questi dati sono il frutto di due ricerche recenti che mostrano come il settore delle app per iOS stia aiutando imprenditori e imprenditrici a fondare nuove imprese, innovare, raggiungere i clienti e le clienti durante la pandemia, e far crescere i propri team di programmatori, designer e creativi, contribuendo a uno dei mercati globali più fiorenti e innovativi di oggi.La nuova ricerca, condotta da un gruppo di economisti indipendenti di Analysis Group, ha messo in evidenza come negli ultimi due anni i guadagni di sviluppatori e sviluppatrici siano aumentati in modo significativo. Sebbene a beneficarne sia l’intero settore, in questo stesso periodo i ricavi degli sviluppatori più piccoli attivi sull’App Store nel 2019 sono aumentati del 113%, superando di oltre il doppio le entrate delle grandi società di sviluppo.Un’ulteriore analisi delha fatto luce sulla creazione di posti di lavoro nel settore delle app per iOS, esaminando il modo in cui l’app economy che ruota intorno a iOS abbia contribuito a creare milioni di opportunità in ambiti quali design, sviluppo software e vendite.Nel complesso, lo studio sottolinea come negli ultimi due anni. Inoltre, queste transizioni ibride e digitali sono perdurate anche quando le restrizioni dovute al COVID sono venute meno in molte parti del mondo. Grazie alle loro app, sviluppatori e sviluppatrici hanno aiutato le persone a trovare modi nuovi per divertirsi, collaborare con colleghi e colleghe, far emergere la propria creatività e rimanere in contatto con amici e familiari.Grazie all’App Store Foundations Program,, con un aumento di quasi il 50%. Il programma, lanciato per la prima volta nel 2018, fornisce agli sviluppatori selezionati ulteriore supporto per la creazione di app ancora migliori. Gli sviluppatori imparano come far crescere la propria attività, estendere la portata delle proprie app, utilizzare al meglio la tecnologia innovativa e le API di Apple, creare contenuti in linea con i gusti degli utenti e ottimizzare la propria presenza sull’App Store.“Alcuni degli sviluppatori più interessanti al mondo sono italiani e siamo davvero felici che il settore stia continuando a crescere e a creare un numero record di posti di lavoro”. “Milioni di persone usano le app create da sviluppatori e sviluppatrici italiani di talento per vivere, lavorare e giocare. Apple è orgogliosa di contribuire al loro successo e non vediamo l’ora di aiutarli a raggiungere nuove vette.”