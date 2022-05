Salesforce si riorganizza

continua a crescere e l’Italia rimane uno dei paesi più strategici a livello EMEA. Proprio nel nostro Paese, per meglio servire e consigliare il mondo della Pubblica Amministrazione focalizzato a modernizzare i processi di relazione con i cittadini, l'azienda annuncia una nuova organizzazione della propria divisione Public Sector.

In Salesforce Italia entra infatti

con il ruolo di

. Dopo trent’anni in posizioni apicali in multinazionali in ambito Information Technology (Computer Associates, BMC Software, Sun Microsystem, Oracle) dove Bettina ha ricoperto incarichi di prestigio con focus ai servizi di accelerazione del time to market per società italiane ed estere, ora la manager intraprende questa nuova sfida per contribuire a innovare i processi della Pubblica Amministrazione, soprattutto quelli che guardano al cittadino. Giordani riporterà a Federico Della Casa, Senior Vice President Public Sector EMEA South di Salesforce.



“

- ha dichiarato Bettina Giordani. -

”.



L’organizzazione che in Salesforce guida il mercato della Pubblica Amministrazione Italia è composta dai responsabili:

.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita