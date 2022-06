Wallapop: tecnologia, videogiochi e console gli oggetti messi più in vendita fra gli uomini

Nelle case degli italiani si nascondono vecchi cimeli, oggetti comprati o regali mai utilizzati, che molto spesso non sappiamo nemmeno di possedere. Sicuramente, il legame emotivo verso questi oggetti è una delle ragioni principali per cui si tende ad accumularli in casa.

Questo lo dimostra anche la ricerca condotta da We Are Social per Wallapop

secondo la quale, il 54% dei rispondenti afferma proprio quanto detto in precedenza

: la componente emotiva è un fattore chiave specialmente per la GenerazioneZ, infatti ben il 62% delle persone di età compresa tra i 16 e i 22 anni sostiene questo. Inoltre, è emerso che, in media, gli Italiani accumulano da 6 a 15 oggetti che non usano e il valore complessivo “nascosto” nelle loro case si aggira intorno a ben €1.247.





Per analizzare quale sia il valore effettivo degli oggetti che rimangono “abbandonati” nelle case degli italiani, e che venduti sull’applicazione, potrebbero diventare fonte di guadagno, Wallapop ha creato la campagna social

“

Home Treasure Hunt

”, dove

Guglielmo Scilla

, conduttore d’eccezione, entrerà in alcune abitazioni, per aiutare i proprietari a liberarsi di tutto quello che è superfluo e guadagnare qualche extra money.



Ma quali sono le differenze che si ritrovano fra i comportamenti attuati da uomini e donne nella compravendita di oggetti second hand?

Le piattaforme di compravendita di oggetti second-hand, come Wallapop, vengono ampiamente considerate come una buona fonte di reddito sia per il 93% delle donne che per l’85% degli uomini. Dalla ricerca emerge che questi ultimi sono più inclini a liberarsi degli oggetti,

per acquistarne altri, purché siano sempre rigorosamente pre-loved!





Per quanto riguarda le categorie di prodotti da vendere, si nota che le donne intervistate dispongono di articoli più legati alla moda e agli accessori, oltre che ai libri. Mentre gli uomini si liberano maggiormente di oggetti tecnologici, soprattutto videogiochi e telefoni.

