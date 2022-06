M2 dà inizio alla nuova generazione di chip Apple progettati appositamente per il Mac

ha annunciato, dando inizio alla nuova generazione di chip Apple progettati appositamente per il Mac. Sviluppato utilizzando la tecnologia a 5 nanometri di seconda generazione, M2 compie un ulteriore salto in avanti rispetto alle prestazioni per watt leader nel settore del chip M1, con una CPU il 18% più scattante, una GPU il 35% più potente e un Neural Engine il 40% più veloce.Offre inoltree fino a 24GB di veloce memoria unificata. Il chip M2 porta tutti questi miglioramenti, oltre a nuove tecnologie su misura e a un’efficienza superiore, sucompletamente riprogettato e su MacBook Pro 13" aggiornato.“M2 dà inizio alla seconda generazione di chip serie M e spinge oltre le caratteristiche già notevoli del chip M1” ha detto. “Con la nostra attenzione costante all’efficienza delle prestazioni, il chip M2 offre CPU, GPU e Neural Engine più veloci. Insieme a una banda di memoria più elevata e nuove capacità come l’accelerazione ProRes, M2 conferma l’incredibile ritmo di innovazione dei chip Apple per il Mac.”