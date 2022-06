E' tornato Snake Keylogger, il malware che mette a rischio tutto ciò che svolgiamo online

ha pubblicato il suo ultimoper il mese di maggio, riferendo cheè ancora malware il più diffuso per via del suo utilizzo in molteplici campagne su larga scala. Nel mese scorso, Snake Keylogger è balzato all'ottavo posto dopo una lunga assenza dall'indice. La funzionalità principale di Snake consiste nel registrare i tasti premuti dagli utenti, condividendo i dati raccolti agli aggressori.viene solitamente diffuso tramite e-mail che includono allegati .docx o .xlsx con macro dannose, tuttavia a maggio i ricercatori hanno segnalato che SnakeKey Logger è stato diffuso tramite file PDF. Ciò potrebbe essere dovuto in parte al fatto che Microsoft blocchi di default le macro Internet in Office , il che significa che i criminali informatici sono dovuti diventare più creativi, cercando nuovi tipi di file come i PDF. Questo raro modo di diffondere il malware si sta rivelando piuttosto efficace, poiché alcune persone percepiscono i PDF come file più sicuri rispetto ad altre tipologie.“Come è emerso chiaramente dalle recenti campagne di Snake Keylogger, tutto ciò che facciamo online può essere nel mirino di un cyberattacco, e l'apertura di un semplice documento PDF non fa eccezione”,. “I virus e i codici eseguibili malevoli possono nascondersi nei contenuti multimediali e nei link, mentre l'attacco malware, in questo caso Snake Keylogger, è pronto a colpire una volta che l'utente apre il PDF. Pertanto, proprio come si mette in dubbio la legittimità di un allegato di posta elettronica .docx o .xlsx, è necessario usare la stessa cautela anche con i PDF. Nel panorama odierno, non è mai stato così importante per le organizzazioni disporre di una solida soluzione di e-mail security che isoli e ispezioni gli allegati, impedendo in primo luogo l'ingresso di file dannosi nella rete.”, invece, sta colpendo l'8% delle organizzazioni in tutto il mondo, con un leggero aumento rispetto al mese precedente. È un malware agile e redditizio grazie alla sua capacità di non essere individuato. La sua persistenza lo rende inoltre difficile da rimuovere una volta che il dispositivo è stato infettato, rendendolo uno strumento perfetto nell'arsenale di un criminale informatico. Originariamente, un banking trojan viene spesso distribuito tramite e-mail phishing ed è in grado di distribuire altri malware, aumentando la sua capacità di causare danni su larga scala.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita