Medion Akoya E14409: il notebook resistente alle cadute e all’acqua

laptop da 14 pollici estremamente utile se quello che si cerca è la maneggevolezza e la flessibilità d'uso.

Il fattore di forma compatto (14"), il peso ridotto (1,6 kg) e la buona durata della batteria (8 ore) rendono facile riporre il laptop e lo rendono adatto per gli spostamenti.

Inoltre Medion Akoya E14409 ha una custodia abbastanza resistente da resistere a cadute fino a 100 cm ed è anche resistente ai liquidi (resistenza testata fino a 100 ml su tastiera e touchpad).Medion Akoya E14409 ha la, che facilita e migliora i servizi di trasmissione in tutto l'ambiente, sia in ufficio che a casa. La trasmissione dati wireless è particolarmente efficiente e offre velocità più elevate e una portata migliorata.Medion Akoya E14409 è disponibile online sullo store MEDION di Amazon in due versioni: 4GB RAM+128GB SSD o il più potente 8GB RAM +256GB SSD.