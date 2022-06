F5 scopre Malibot, una nuova tipologia di malware Android

Durante il monitoraggio del trojan di mobile banking

malware Android che è stato denominato "MaliBot". , gli F5 Labs, i laboratori di ricerca di F5, hanno scoperto un nuovo ceppo diche è stato denominato "".

I suoi obiettivi principali sono i clienti di servizi bancari online in Italia e Spagna, ma la sua capacità di sottrarre credenziali, cookie e aggirare i codici di autenticazione a più fattori (MFA), comporta un rischio per gli utenti Android di tutto il mondo.

Tra le principali caratteristiche:

La capacità di mascherarsi da app di mining di criptovalute denominata "Mining X" o "The CryptoApp" e occasionalmente assumere altre forme, come "MySocialSecurity" e "Chrome

MaliBot si concentra sul furto di informazioni finanziarie, credenziali, portafogli crittografici e dati personali (PII) e prende di mira anche le istituzioni finanziarie in Italia e Spagn

Malibot è in grado di rubare e bypassare codici multifattoriali (2FA/MFA)

Include la possibilità di controllare in remoto i dispositivi infetti utilizzando un'implementazione del server VNC

MaliBot è ovviamente una minaccia rilevante per i clienti delle banche in Italia e Spagna, ma è presumibile che con il passare del tempo venga aggiunta all'app una gamma ancora più ampia di obiettivi. Inoltre, la versatilità di questo malware e il controllo sul dispositivo che offre agli aggressori significano che, in linea di principio, potrebbe essere utilizzato anche per tipologie più ampie di attacchi rispetto al furto di credenziali e criptovaluta. Infatti, qualsiasi applicazione che fa uso di WebView è soggetta al furto delle credenziali e dei cookie degli utenti.

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita