Studio LinkedIn: per maggioranza marketing leader B2B la "creative confidence" è in crescita

Secondo una nuova ricerca, la maggioranza (82%) dei marketing leader B2B a livello globale afferma che la "creative confidence" è in crescita. I marketer italiani che ritengono che le aziende B2B abbiano acquisito maggiore fiducia nella produzione di campagne creative riconoscono la creatività come fattore essenziale per la creazione di un brand a lungo termine (30%) che contribuisce alla memorizzazione da parte dei clienti, il che li spinge a raggiungere nuovi livelli di creatività. Lo studio condotto su oltre 1.600 responsabili marketing B2B di tutto il mondo, in occasione di Cannes Lions International Festival of Creativity 2022, rileva che i marketer B2B di Brasile (95%), Australia (95%), India (94%) ed Emirati Arabi Uniti (94%) mostrano attualmente la massima fiducia nella creatività. Il 75% dei marketer B2B italiani concorda sul fatto che le decisioni d'acquisto B2B sono guidate dalle emozioni come quelle B2C e il 44% sfrutta sempre di più lo storytelling, le emozioni e l'umorismo per contribuire all'affermazione delle proprie campagne creative. La maggioranza (77%) afferma che i brand B2B stanno realizzando campagne creative in grado di competere con i brand consumer.I brand B2B hanno tradizionalmente dato priorità al performance marketing per incrementare le vendite a breve termine, ma è in atto un cambiamento a livello di settore. La stragrande maggioranza (90%) dei responsabili marketing B2B italiani riconosce che la costruzione del brand per la crescita dei ricavi a lungo termine è importante nel B2B quanto lo è nel marketing consumer. Poco più 8 marketer B2B su 10 affermano di avere in programma la creazione di campagne che migliorino i risultati di performance marketing a breve termine e di brand marketing a lungo termine nello stesso periodo.Questo dato emerge da uno studio del B2B Institute, il think tank di LinkedIn dedicato al marketing, e dell'Ehrenberg-Bass Institute della University of South Australia, secondo cui il 95% dei buyer B2B non è al momento in procinto di effettuare acquisti. È quindi indispensabile che i brand B2B creino un ricordo nella mente degli acquirenti, in modo da essere in primo piano nel momento dell'acquisto.La metà (50%) dei responsabili marketing B2B italiani ritiene che il marketing B2B sia più sfidante di quello B2C. Ma nonostante le opportunità professionali, l'83% teme che i migliori talenti del settore siano maggiormente motivati a lavorare nel marketing consumer piuttosto che in quello B2B. Questo dato si aggiunge al fatto che poco più della metà (54%) riconosce che attualmente è difficile reclutare talenti creativi. I responsabili marketing B2B italiani sostengono che l'innovazione, il lavoro di squadra e la capacità di pensare in grande sono le principali competenze necessarie per la creatività B2B oggi. Circa la metà (49%) afferma che la valorizzazione dei risultati creativi dipende in larga misura dalla diversità di esperienze all'interno di un team. Per quanto riguarda gli agency partner, la diversità di competenze (32%) e la diversità di esperienze (48%) sono considerate altrettanto importanti per promuovere la creatività.