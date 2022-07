Apple si aggiorna per proteggere al meglio gli utenti dallo spyware

Non è possibile installare profili di configurazione, e il dispositivo non può essere registrato in un sistema di gestione dei dispositivi mobili (Mobile Device Management, MDM), quando la modalità di isolamento è attiva.

Per incoraggiare il feedback e la collaborazione della comunità di ricerca sulla sicurezza, l’azienda ha anche creato una nuova categoria nell’ambito del programma Apple Security Bounty per premiare i ricercatori e le ricercatrici che individueranno possibilità di aggirare la modalità di isolamento e contribuiranno a migliorarne le protezioni. Il rilevamento di bug nella modalità di isolamento prevede un premio raddoppiato, fino a un tetto di 2.000.000 di dollari: l’importo massimo più alto pagato nel settore.

Apple ha anche deciso di donare 10 milioni di dollari, oltre all’importo degli eventuali danni riconosciuti nell’ambito dell’azione legale contro NSO Group, per sostenere le organizzazioni che lavorano per cercare, individuare e prevenire i cyberattacchi altamente mirati, inclusi quelli a opera di aziende private che sviluppano spyware mercenario commissionato da stati. La sovvenzione sarà destinata al

. Creato dalla Ford Foundation (una fondazione privata che promuove l’equità in tutto il mondo), il fondo è pensato per riunire le risorse filantropiche con l’obiettivo di migliorare la giustizia sociale a livello globale. Il Dignity and Justice Fund è un progetto sponsorizzato fiscalmente da New Venture Fund, un’organizzazione benefica 501(c)(3).