Novità in casa Sharp con la nuova soundbar HT-SB100 dotata di HDMI e Bluetooth

Sharp ha presentato HT-SB100, la nuova e conveniente soundbar 2.0 dotata di tecnologia HDMI e Bluetooth. HT-SB100 è la più recente e conveniente aggiunta alla popolare gamma di soundbar Sharp. Grazie alla cassa nero lucido e alla griglia in rete metallica, si inserisce con eleganza in qualsiasi ambiente. Con una larghezza di soli 80cm, HT-SB100 è perfetta per i televisori con schermo da 32” o superiore. Può essere posizionata su un ripiano o montata a parete per un look più contemporaneo.

Questa soundbar offre una straordinaria prestazione audio con una potenza di uscita massima di 75W e consente di non scendere più a compromessi sulla qualità audio del televisore. Grazie al sistema stereo 2.0ch, si ottiene un’esperienza audio coinvolgente con un suono stereo destro e sinistro ben distinto. È inoltre possibile personalizzare il suono utilizzando tre preset di equalizzazione (Musica, Film e Voce), oppure regolare i bassi e gli alti in base alle proprie preferenze, con il preset Personalizzato.

Bluetooth e HDMI sono funzionalità standard su tutta la gamma di soundbar Sharp: il Bluetooth può essere utilizzato per lo streaming wireless di musica da dispositivi quali smartphone e tablet. In alternativa, è possibile riprodurre MP3 via USB o utilizzare il pratico ingresso AUX da 3,5mm per collegare dispositivi esterni.

La configurazione della soundbar è semplice: grazie all’HDMI ARC, è sufficiente un solo cavo per collegare il dispositivo al televisore. Per una maggiore comodità, HDMI CEC consente al telecomando del televisore di controllare anche la soundbar!

HT-SB100 sarà disponibile a partire dal mese di agosto al prezzo consigliato al pubblico di 99€.

