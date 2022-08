Imperfects di eBay: la seconda possibilità per i capi di moda con piccoli difetti

E' arrivato anche in Italia IMPERFECTS di eBay il posto ideale dove trovare il pezzo giusto per il completare il look a prezzi accessibili, stando attenti all’ambiente: nella gamma, appassionati e amanti della moda possono trovare capi di abbigliamento, borse, scarpe e accessori considerati come nuovi, ma con alcuni difetti, di oltre 100 brand con sconti fino al 60%.

Gli Imperfects di eBay sono articoli di moda che non soddisfano i rigorosi standard di qualità dei brand produttori e dei venditori, in quanto presentano alcune imperfezioni, come piccoli graffi o segni di usura, bottoni mancanti o fili allentati – e che quindi non possono essere messi in vendita come nuovi. In un momento in cui 13 milioni di capi di abbigliamento finiscono in discarica ogni settimana eBay incoraggia gli acquirenti a investire nella salvaguardia del pianeta, offrendo una piattaforma dove questi articoli hanno una seconda possibilità di essere venduti e acquistati nonostante le loro imperfezioni, con il vantaggio di prezzi convenienti.

Gli articoli di moda presenti nell’area Imperfects provengono da venditori professionali che operano nel settore fashion. Tutte le imperfezioni sono chiaramente indicate nell'inserzione e accompagnate da foto, in modo che i clienti sappiano esattamente cosa stanno acquistando. Oltre ai prezzi vantaggiosi, gli acquisti della gamma Imperfects prevedono la spedizione gratuita e la possibilità di reso entro 14 giorni, con l’applicazione della garanzia cliente eBay, per consentire ai clienti di acquistare in tutta tranquillità.

«Dopo il grande successo che ha riscontrato nel Regno Unito, siamo orgogliosi di lanciare Imperfects anche in Italia. Siamo consapevoli che la moda è uno dei settori che ha un forte impatto sull’ambiente e siamo certi che questa iniziativa potrà dare un contributo nella riduzione dei rifiuti tessili.» – commenta Alice Acciarri, General Manager eBay Italia - «I consumatori sono sempre più attenti non solo al risparmio economico, anche all’impatto ambientale dei loro acquisti. L’abbigliamento “imperfetto” merita ancora uno spazio nel guardaroba di qualcuno: la nuova destinazione online di eBay permetterà di salvare migliaia di articoli di moda di alta qualità dal rischio di andare sprecati troppo presto, e permetterà a molti utenti di acquistare capi di grandi firme a prezzi vantaggiosi».

