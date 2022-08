Qualcomm lancia le piattaforme Snapdragon W5+ e W5 per gli indossabili di nuova generazione

Qualcomm Technologies ha presentato le ultime novità della suite di piattaforme premium per indossabili dell'azienda, Snapdragon® W5+ Gen 1 e Snapdragon W5 Gen 1. Queste piattaforme sono state progettate per offrire prestazioni a bassissimo consumo e rivoluzionarie per indossabili connessi di prossima generazione, con particolare attenzione all'estensione della durata della batteria, all'esperienza utente di alto livello e al design elegante e innovativo. Utilizzando queste piattaforme, i produttori possono scalare, differenziarsi e sviluppare più rapidamente i prodotti nel settore degli indossabili, in continua crescita e segmentazione.

I nuovi miglioramenti apportati alla piattaforma di punta Snapdragon W5+ offrono una potenza inferiore del 50%, prestazioni 2 volte superiori, funzionalità 2 volte più ricche e dimensioni più ridotte del 30% rispetto alla generazione precedente, consentendo ai produttori di indossabili di offrire le esperienze differenziate richieste dai consumatori. Basata su un'architettura ibrida, la piattaforma è composta da un system-on-chip a 4 nm e da un co-processore altamente integrato a 22 nm. co-processore always-on altamente integrato. Incorpora una serie di innovazioni della piattaforma, tra cui la nuova architettura Bluetooth 5.3 a bassissimo consumo, le isole a basso consumo per Wi-Fi, GNSS e audio e gli stati a basso consumo come Deep Sleep e Hibernate.

"Il settore degli indossabili continua a crescere e a presentare opportunità in diversi segmenti a un ritmo senza precedenti", ha dichiarato Pankaj Kedia, senior director, product marketing e global head of Smart Wearables di Qualcomm Technologies. "Le nuove piattaforme per gli indossabili - Snapdragon W5+ e Snapdragon W5 - rappresentano il nostro salto più avanzato. Create appositamente per gli indossabili di nuova generazione, queste piattaforme rispondono alle esigenze più pressanti dei consumatori, offrendo consumi bassissimi, prestazioni rivoluzionarie e un packaging altamente integrato. Inoltre, estendiamo la nostra collaudata architettura ibrida con nuove innovazioni a basso consumo, come gli stati di Deep Sleep e Hibernate, per deliziare i consumatori con esperienze d'uso di alto livello e prolungare la durata della batteria".

