Due team italiani di giovani data scientist vincono la SAS Curiosity Cup

Sono due i team italiani, provenienti dall’Università di Padova e dall’Università di Bologna, che hanno vinto SAS Curiosity Cup. La competizione internazionale, promossa da SAS, leader nel settore degli analytics, è dedicata alla futura generazione di data scientist per esplorare, analizzare e imparare dai dati. Utilizzando il software SAS®, team di studenti di tutto il mondo hanno svolto ricerche su diversi argomenti, dalla salute mentale all'energia, dall'intrattenimento alle frodi. Oltre 90 squadre di studenti provenienti da 18 Paesi si sono contese il premio, con presentazioni giudicate da esperti del settore in tre categorie: preparazione dei dati, analisi dei dati e presentazione dei dati. I concorrenti della Curiosity Cup potevano utilizzare risorse di apprendimento gratuite, come SAS Viya for Learners o SAS OnDemand for Academics, o il software SAS concesso in licenza dalla loro università. Viya for Learners e OnDemand for Academics sono disponibili per tutti gli studenti attraverso SAS Skill Builder for Students, un nuovo programma globale a cui gli studenti possono accedere 24 ore su 24, 7 giorni su 7, per apprendere competenze analitiche, ottenere certificazioni ricercate dalle aziende e per entrare in contatto con potenziali opportunità di lavoro. I vincitori dell’edizione 2022 di SAS Curiosity Cup, sono:

Preparazione dei dati: Team OverSeAS dell'Università di Padova, Italia - Depressione: Il caregiving può essere un rischio? Uno studio su scala europea

Analisi dei dati: Team TheAristoSAS dell'Università di Bologna, Italia - Due possibili approcci per il dataset DASS (Depressione, Ansia e Stress)

Presentazione dei dati: Team Data Campers della IESEG School of Management, Francia - Influenza degli show di Netflix sul turismo europeo

Durante la sfida, il Team OverSeAS ha studiato l’impatto dell’attività di caregiving sulla depressione nelle differenti aree europee, utilizzando i dati dell’indagine SHARE condotta a livello europeo. Quella di Curiosity Cup è stato per loro un’opportunità che gli ha permesso di lavorare ad un progetto utilizzando dati reali e che ha portato a classificarsi come primi nella categoria Data Preparation e come secondi nella categoria Data Analysis. Il Team TheAristoSAS ha preso parte alla competizione per mettere in pratica le conoscenze teoriche acquisite durante gli studi e dopo aver conseguito la certificazione SAS Base Programming Specialist. Per il progetto, hanno scelto di utilizzare come dataset i risultati dell’indagine DASS, volta a studiare depressione, ansia e stress, conducendo un’analisi per capire se le caratteristiche demografiche o culturali potessero essere fattori di rischio o protettivi per l’insorgenza dei diversi stati emotivi. Una sfida per loro molto stimolante, che ha portato il team a classificarsi primi nella categoria Data Analysis e secondi nelle categorie Data Preparation e Data Presentation.

