DAZN arriva sui device di Google

DAZN Italia ha annunciato un bundle con Google che consente a tutti i nuovi clienti DAZN che acquisteranno un prodotto Google - tra cui il nuovo Nest Hub 2a gen, Chromecast, Chromecast con Google TV (4k), Google Wifi e Nest WiFi - in esclusiva nei negozi fisici di Unieuro e dall’eCommerce di Unieuro (sito web e app), di ricevere un voucher DAZN che dà diritto a un mese di abbonamento alla piattaforma di intrattenimento sportivo.

Sono diversi i prodotti di Google che permettono alle persone di usufruire del servizio DAZN. Il Google Nest Hub 2a gen è lo smart display di Google che permette di controllare tutti i dispositivi smart della casa e offrire il meglio dell’intrattenimento casalingo come la visione di una partita mentre siamo in cucina. Chromecast e Chromecast con Google TV (4k) sono prodotti volti a riprodurre contenuti in streaming e trasformare ogni televisore in uno smart TV con tante funzionalità. Infine, abbiamo Google Wifi e Nest WiFi, la base di una rete domestica potente per estendere la connessione in tutta la casa.

L’offerta sportiva di DAZN è sempre più ricca: tutta la Serie A TIM, tutta la Serie BKT, LaLiga spagnola in esclusiva, tutta la UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League e competizioni internazionali. Senza dimenticare MLS, UEFA Women's Champions League, i canali tematici di Juventus, FC Internazionale e AC Milan, RedBull TV, gli eventi sportivi trasmessi sui canali Eurosport 1HD e 2HD come il tennis, gli imperdibili incontri della UFC, Boxe e Kickboxing.

