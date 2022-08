DAZN arriva sui device Samsung

DAZN Italia ha annunciato una partnership commerciale con Samsung. La partnership commerciale prevede un’offerta in bundle che permette a tutti i nuovi clienti DAZ che acquisteranno selezionati prodotti Samsung come i nuovi arrivati smartphone Samsung Galaxy Z Fold4 e Samsung Galaxy Z Flip4 e i tablet Samsung Galaxy Tab S8/ S8 Plus/ S8 Ultra già sul mercato, di ricevere un voucher DAZN che darà diritto a sei mesi di abbonamento alla piattaforma di intrattenimento sportivo leader nel mondo.

L’offerta sarà disponibile nei principali retail fisici e online in Italia, nei corner shop ed e-commerce Samsung.

