Meliconi si presenta a IFA 2022 con numerose novità

Meliconi

, azienda bolognese che da oltre 50 anni produce accessori per TV e per elettrodomestici oltre a cuffie ed auricolari, ritorna

a IFA 2022 di Berlino dopo due anni in cui la Fiera non si è svolta causa pandemia.

Leader del mercato dei

SUPPORTI TV

,

l'azienda bolognese presenta in fiera tre lanci di prodotto assolutamente innovativi che accompagnano le recenti evoluzioni tecnologiche delle TV di ultima generazione. Il nuovo

Extra 400 Tilt’n’Turn,

è il

supporto che, grazie all’esclusiva tecnologia Meliconi, permette una doppia movimentazione dello schermo, coprendo polliciaggi da 32”

fino a 77”, e garantisce la massima compatibilità con le TV sul mercato.

Extra 400 DUO è il nuovo

supporto

a doppia movimentazione

che può accogliere oltre alle TV tradizionali anche quelle di ultima generazione come Oled, Qled, Qned, Nanocel, Led etc… fino a 88”. Infine

Meliconi

porterà per la prima volta in Fiera il

Flag TV,

l’innovativo supporto da muro ultrasottile per TV fino a 82", movimentabile orizzontalmente fino a 90 gradi consentendo di orientare la TV ora in un ambiente, ora in un altro.

A Berlino Meliconi presenta poi un restyling completo dei propri

telecomandi:

a seguito della diffusione esponenziale delle Smart TV e dei servizi in streaming, l’aggiornamento

funzionale ed estetico

coinvolge tutte le referenze e si adatta alle nuove esigenze dei consumatori: entrano i tasti di

Netflix, YouTube e Amazon Prime

, oltre al tasto

HOME, e le funzionalità extra

come la

“modalità bambino”

, per bloccare i tasti non essenziali.

Per quanto concerne il comparto degli

accessori per elettrodomestici

, in cui Meliconi è già presente con la propria gamma di Kit di Sovrapposizione che permettono di sovrapporre asciugatrice e lavatrice, debutterà a Berlino la

Nuova Linea Green,

5 prodotti di detergenza utili per la pulizia degli elettrodomestici di casa che garantiscono prestazioni funzionali eccellenti e al tempo stesso il rispetto dell’ambiente.

Meliconi incontrerà i propri ospiti nel

NUOVO STAND,

che si troverà nella

hall 25, stand 272,

in cui è stato ricreato un classico ambiente domestico, suddiviso in due aree tematiche:

“living-cucina”

ed “

accessori lavanderia

”.

