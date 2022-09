Apple estende il servizio Self Service Repair ai notebook Mac

ha annunciato la disponibilità del servizio Self Service Repair per i notebook MacBook Air e MacBook Pro con chip M1. Verranno forniti manuali di riparazione e neldi Apple sarà possibile trovare parti e strumenti originali Apple. Il programma Self Service Repair per iPhone è stato lanciato all’inizio di quest’anno e sarà esteso ad altri Paesi, partendo dall’Europa, e ad altri modelli di Mac nel corso dell’anno. Il serviziooffre più di una decina di tipi di riparazione diversi per ciascun modello, inclusi il display, la scocca superiore con la batteria e il trackpad, e altro ancora in arrivo. I clienti esperti nella riparazione di dispositivi elettronici potranno completare le riparazioni su questi notebook Mac, avendo accesso a molti degli stessi componenti e strumenti disponibili presso gli Apple Store e i Centri Assistenza Autorizzati Apple. Per iniziare la procedura Self Service Repair, ogni cliente deve innanzitutto consultare il manuale di riparazione del prodotto che desidera riparare alla pagina support.apple.com/self-service-repair . Quindi può visitare l’Apple Self Service Repair Store e ordinare le parti e gli strumenti necessari. Ogni parte originale Apple è studiata e progettata per ogni singolo prodotto e viene sottoposta a test approfonditi per garantire la massima qualità, sicurezza e affidabilità. I clienti possono rispedire i pezzi sostituiti a Apple per il ricondizionamento e il riciclaggio e, in molti casi, ricevere un credito per i loro acquisti., in modo che i clienti che non desiderano acquistare gli strumenti per un’unica riparazione abbiano comunque accesso a questi tool di riparazione professionali. I clienti avranno accesso al kit di strumenti per una settimana e la spedizione sarà gratuita.Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita