Oracle: fatturato totale Q1 in crescita del 18% a 11,4 miliardi di dollari

Oracle ha annunciato i risultati del primo trimestre dell'anno fiscale 2023. I ricavi totali del trimestre sono aumentati del +18% su base annua - del +23% a valuta costante - raggiungendo gli 11,4 miliardi di dollari. I ricavi dei servizi cloud e del supporto alle licenze sono aumentati del +14% (del +20% a valuta costante) a 8,4 miliardi di dollari. I ricavi delle licenze cloud e on-premise sono aumentati dell’ +11% (del +19% a valuta costante) a 0,9 miliardi di dollari. Per il primo trimestre dell'anno fiscale 2023, la neo-acquisita Cerner ha contribuito con 1,4 miliardi di dollari al fatturato totale.

L'utile operativo GAAP del primo trimestre è stato di 2,6 miliardi di dollari, in calo del -23% (del -17% a valuta costante). L'utile operativo non-GAAP è stato di 4,5 miliardi di dollari, con un aumento del +3%, +10% a valuta costante. Il margine operativo GAAP è stato del 23% e quello non-GAAP del 39%. L'utile netto GAAP è stato di 1,5 miliardi di dollari e l'utile netto non-GAAP di 2,8 miliardi di dollari. L'utile per azione GAAP del primo trimestre è stato di 0,56 dollari, mentre l'utile per azione non-GAAP è stato di 1,03 dollari.

I ricavi differiti a breve termine sono stati di 10,5 miliardi di dollari. Il flusso di cassa operativo è stato di 10,5 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.

Il rafforzamento del dollaro statunitense rispetto alle valute estere ha avuto un impatto significativo sui risultati del trimestre. Senza l'impatto del rafforzamento del dollaro rispetto alle valute estere, gli utili per azione GAAP e non-GAAP del primo trimestre di Oracle sarebbero stati superiori di 8 centesimi di dollaro.

"Nel primo trimestre fiscale, il fatturato totale è cresciuto del +23% a valuta costante, battendo così le previsioni di 200 milioni di dollari", ha dichiarato Safra Catz, la CEO di Oracle. "Anche senza Cerner, il nostro fatturato totale è aumentato del +8% a valuta costante, grazie alla rapida crescita del business cloud di Oracle sia in ambito applicativo che infrastrutturale. Queste due attività cloud rappresentano ora più del 30% del nostro fatturato totale. Man mano che le nostre attività cloud diventeranno una percentuale sempre più grande del nostro business complessivo, prevediamo che il nostro fatturato organico raggiungerà un tasso di crescita a due cifre - a valuta costante -, con un corrispondente aumento dell'utile per azione. Anche Cerner avrà un impatto positivo sulla crescita del fatturato e dell'utile per azione nei prossimi trimestri, man mano che integreremo completamente Cerner in Oracle e ci avvarremo delle efficienze sui costi che ne deriveranno. Questo è infatti il primo trimestre dall’acquisizione di Cerner, che ha appena realizzato il miglior trimestre di fatturato della sua storia. Ci aspettiamo che Cerner faccia ancora meglio nei prossimi trimestri, grazie allo sviluppo di una nuovissima suite di servizi cloud per l'assistenza sanitaria".

