Samsung TV Plus: rebranding e 8 nuovi canali gratuiti

Samsung Electronics ha annunciato che Samsung TV Plus ha avviato il rinnovamento della propria brand identity, presentando un nuovo logo e un nuovo look&feel che anticipano una nuova era per il servizio Samsung.

Il nuovo marchio rappresenta l'essenza di Samsung TV Plus, che punta a offrire ai propri utenti contenuti di qualità e sempre innovativi. Il nuovo logo raffigura la versatilità di Samsung TV Plus, che offre contenuti gratuiti su tutti i dispositivi degli utenti – TV, tablet o smartphone – lasciando a loro la libertà di scegliere come e dove godere dei loro programmi e contenuti preferiti.

La nuova palette di colori rappresenta la varietà di contenuti disponibili per tutta la famiglia, con colori vivaci e brillanti che parlano degli incredibili contenuti di alta qualità che gli utenti hanno a disposizione, gratuitamente, solo su Samsung TV Plus.

Le novità di Samsung TV Plus però non si fermano qui. Prosegue infatti l’espansione del catalogo di canali gratuiti disponibili sulla piattaforma, che risponde alla volontà di Samsung di soddisfare una fetta di consumatori sempre più esigente e al passo con i tempi. Già dal 10 agosto sono stati introdotti cinque nuovi canali, a cui andranno ad aggiungersene altri tre a partire dal 14 settembre. Grazie a una programmazione varia e diversificata, Samsung TV Plus punta a incrementare la propria offerta per rispondere alla propria audience crescente.

I nuovi canali che si aggiungeranno al palinsesto di Samsung TV Plus a partire dal 14 settembre includono:

Full Moon – di Minerva: Brividi, Suspense, mistero e adrenalina tra crimini da svelare, inseguimenti mozzafiato, luoghi misteriosi, mostri e alieni, zombie e demoni. Perditi nell’oscuro mondo del canale Full Moon.

Full Moon – di Minerva: Brividi, Suspense, mistero e adrenalina tra crimini da svelare, inseguimenti mozzafiato, luoghi misteriosi, mostri e alieni, zombie e demoni. Perditi nell'oscuro mondo del canale Full Moon.

Premio Sport LBF TV: Per la prima volta nella storia della pallacanestro italiana nasce un canale televisivo tematico dedicato interamente al basket femminile. Premio Sport - LBF TV è un canale dedicato a tutti gli appassionati del basket femminile.

Premio Live GCTV: Il meglio dei contenuti dal vivo delle competizioni di show Jumping del Longines Global Champions Tour dei cavalli.

Già dal 10 agosto, invece, gli utenti Samsung TV Plus possono godere dei seguenti canali:

Consulenze Illegali: La raccolta di tutti gli emozionanti episodi di "Leverage - Consulenze illegali" è solo su questo canale completamente dedicato alla serie con il vincitore dell'Academy Award Timothy Hutton.

Consulenze Illegali: La raccolta di tutti gli emozionanti episodi di "Leverage - Consulenze illegali" è solo su questo canale completamente dedicato alla serie con il vincitore dell'Academy Award Timothy Hutton.

Pluto TV Reality: I migliori reality show MTV, tutti in un unico canale.

Pluto TV Film Azione: Pluto TV Film Azione offre film di successo, con star ed una forte dose di adrenalina.

Pluto TV Film Commedia: I film più esilaranti, più iconici ed i più eccellenti della comicità,

Samsung TV Plus è il primo servizio gratuito in streaming FAST lanciato in Italia nel 2019 preinstallato su tutte le Smart TV Samsung prodotte dopo il 2016. Non si necessitano né registrazioni né carte di credito per accedere a questi canali TV gratuiti. Con l’app di Samsung TV Plus mobile si possono inoltre personalizzare i contenuti per un’esperienza di visione unica, è sufficiente scaricare l’app gratuitamente, scegliere i propri canali preferiti, impostare i promemoria e organizzarla adattandola alle proprie esigenze. L’app mobile è stata pensata esclusivamente per proprietari di smartphone e tablet Samsung Galaxy ed è disponibile per il download su Galaxy Store o Google Play Store.

