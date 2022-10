Mastercard: dalla collaborazione con hi nasce la prima carta NFT personalizzabile al mondo

Mastercard ha annunciato due importanti novità nell’ambito blockchain che promettono di migliorare l’esperienza legata alle forme di pagamento più all’avanguardia senza mai compromettere l’aspetto della sicurezza.

La prima novità riguarda infatti la partnership di Mastercard con hi, l’app finanziaria per crypto e fiat, da cui nasce la prima carta di debito NFT al mondo che permette di personalizzazione il proprio avatar.

La seconda, invece, consiste nel lancio di Crypto Secure, una nuova soluzione tecnologica che garantirà maggiore sicurezza e fiducia nell'ecosistema digitale grazie a una migliore valutazione del rischio.

Grazie alla partnership tra Mastercard e hi, i titolari di carta NFT possono contraddistinguere la propria carta apponendo un avatar di loro proprietà e fare acquisti in oltre 90 milioni di località che accettano Mastercard in tutto il mondo.

Disponibile in Italia, Regno Unito e in oltre 25 Paesi dell’Europa Sud Orientale, tra cui anche l’Italia, la carta di debito hi è offerta in sei varianti con diversi tipi di vantaggi, a seconda del livello di iscrizione ad hi. L'iscrizione si ottiene con lo staking del token HI (HI) che parte da un importo inferiore al valore di 10 euro. Tra i principali vantaggi:

spendere fiat, stablecoin e altre crypto presso qualsiasi esercente Mastercard nel mondo

ottenere un rimborso tra l'1% e il 10% dell’importo speso

ottenere un rimborso su abbonamenti digitali da un minimo di 1 fino a un massimo di 20

finanziare istantaneamente la propria carta tramite SEPA o FPS con euro o sterline inglesi utilizzando un IBAN personale

godere sempre delle migliori tariffe e di ulteriori vantaggi presso gli hotel a 5 stelle partner in tutto il mondo

beneficiare della personalizzazione dell’avatar della propria carta NFT per i membri hi Gold e Superior, che supporterà una gamma limitata di collezioni NFT tra cui CryptoPunks, Moonbirds, Goblins, Bored Apes e Azukis. Ai proprietari di NFT verrà richiesto di verificare la proprietà per poter richiedere la personalizzazione della carta.

Crypto Secure di Mastercard invece è una soluzione tecnologica unica nel suo genere, progettata per garantire maggiore sicurezza e fiducia nell'ecosistema digitale.

Combinando infatti i dati e la tecnologia di CipherTrace con informazioni proprietarie, Crypto Secure supporta gli emittenti permettendo loro di adeguarsi e stare al passo con il complesso panorama normativo del settore degli asset digitali. La piattaforma consente inoltre loro di valutare più accuratamente il profilo di rischio degli exchange di criptovalute o di altri player, noti come Virtual Asset Service Provider (VASP), e di selezionare quali acquisti di criptovalute approvare.

