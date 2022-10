Apple presenta Ask Apple per sviluppatori e sviluppatrici

Apple ha presentato Ask Apple, una nuova serie di sessioni interattive di domande e risposte e consulenze individuali che offrirà a chi sviluppa ancora più opportunità per interagire direttamente con il team di esperti Apple per ottenere spunti, supporto e feedback.

Chi partecipa ad Ask Apple potrà fare domande su diversi argomenti, tra cui: possibilità di test sugli ultimi seed, implementare i framework nuovi e aggiornati dalla Worldwide Developers Conference (WWDC), integrare nuove funzioni come la Dynamic Island, passare a Swift, SwiftUI e accessibilità, e preparare le proprie app per le nuove release OS e hardware. La registrazione ad Ask Apple è gratuita e aperta a tutte le persone che partecipano all’Apple Developer Program e all’Apple Developer Enterprise Program.

Questa serie permetterà a chi sviluppa di porre domande a diversi esponenti del team Apple attraverso sessioni di domande e risposte su Slack o consulenze individuali chiamate “office hours”. Le sessioni consentiranno di interagire con evangelist, ingegneri e designer Apple per trovare risposta alle proprie domande, condividere le nozioni apprese ed entrare in contatto con altri sviluppatori e altre sviluppatrici di tutto il mondo. Le office hours si concentreranno sulla creazione e sulla distribuzione di app coinvolgenti che sfruttano le ultime novità in termini di tecnologia e design. Sarà possibile chiedere assistenza a livello di codice, indicazioni relative al design, suggerimenti su come implementare tecnologie e framework, aiuto per la risoluzione dei problemi o supporto con le App Review Guidelines e gli strumenti di distribuzione. Le office hours si svolgeranno in diversi fusi orari e in più lingue.

“Abbiamo ascoltato il feedback degli sviluppatori e delle sviluppatrici di tutto il mondo su cosa ritengono più utile per creare app innovative e abbiamo visto una crescente richiesta di supporto individuale e interazione con il team di esperti Apple”, ha dichiarato Susan Prescott, Vice President of Worldwide Developer Relations and Enterprise and Education Marketing di Apple. “Il nostro team si impegna a sviluppare continuamente il nostro supporto verso la nostra eterogenea comunità globale di sviluppo e siamo felici di poter aggiungere alle nostre risorse anche Ask Apple.”

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita