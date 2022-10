Perform 45: la nuova cuffia wireless di Jabra

Jabra ha presentato la nuova Jabra Perform 45, il primo della sua nuova serie di prodotti Perform che contribuirà alla trasformazione digitale dei dipendenti frontline.

L'interazione minima con i pulsanti e la loro collocazione intuitiva sono essenziali per chi si muove tra l'officina e il magazzino, ma anche tra gli uffici, in modo da poter trovare rapidamente i pulsanti giusti. Con il tasto PTT direttamente sulla cuffia, è possibile rispondere a qualsiasi domanda urgente e risolvere i problemi quasi istantaneamente, indipendentemente dalla posizione in cui ci si trova. La funzione PTT è unica nel suo genere in una cuffia e contribuisce a rendere più produttivi i lavoratori.

Il pulsante PTT funziona con le principali piattaforme come Microsoft Teams Walkie Talkie e Zebra Workforce Connect e può essere integrato con la piattaforma preferita dall'azienda utilizzando il software SDK di Jabra. Per una panoramica completa dei dispositivi utilizzati dall'azienda, i professionisti possono utilizzare il software di gestione Jabra Xpress che consente agli utenti di tenere traccia, aggiornare e personalizzare tutti i dispositivi dell'intera organizzazione.

Il rumore poi è una sfida costante per la maggior parte dei lavoratori frontline. Per questo motivo, Jabra Perform 45 è dotata di un microfono avanzato di cancellazione che rimuove fino all'80% del rumore di fondo, aiutando i colleghi a sentirsi correttamente al primo tentativo. Anche l'altoparlante è stato ottimizzato per la chiarezza del parlato, consentendo una comunicazione fluida e ininterrotta da entrambe le parti.

Inoltre, la funzione Face2Face della cuffia aiuta a garantire che i clienti abbiano sempre la massima attenzione da parte degli operatori. Questa funzione si attiva sollevando il braccio del microfono in posizione verticale, in modo da escludere l'audio in entrata. Quando il dipendente è pronto a riconnettersi con i colleghi sul canale PTT, deve semplicemente riposizionare il braccio del microfono verso il basso per ricevere nuovamente i messaggi.

Quando si lavora in un ambiente molto frequentato, è essenziale che i dipendenti frontline dispongano di cuffie leggere che non li appesantiscano o diano fastidio. La compatta Jabra Perform 45, che pesa solo 18 grammi, si adatta in modo comodo e discreto a qualsiasi orecchio i lavoratori preferiscano indossarla, così da potersi mostrare sempre accessibili e professionali ai clienti. La cuffia viene fornita con tre misure di EarGel, in modo che gli utenti possano trovare la vestibilità più adatta a loro, sia sull'orecchio destro, che su quello sinistro.

Jabra Perform 45 è disponibile su Amazon e sul sito Jabra.com, al prezzo di vendita suggerito di 129 euro



Principali caratteristiche di Jabra Perform 45:

- Design compatto, leggero e agile. I lavoratori saranno comodi tutto il giorno e sembreranno sempre a disposizione dei clienti. La cuffia è facile da igienizzare e durevole, con la protezione IP54 da polvere e acqua.

- Microfono a cancellazione del rumore all'80% e suono cristallino. Per una comunicazione fluida e senza interruzioni.

- Push-to-Talk. Permette una comunicazione istantanea con i colleghi

- Facile da configurare e intuitiva da usare. Pressione minima dei pulsanti e design intuitivo, resistente e semplice da pulire

- Ampia durata della batteria e portata. Fino a 20 ore di utilizzo Push-to-Talk, o fino a 8 ore se viene utilizzata solo per le chiamate, e fino a 100m / 300ft di portata wireless. Ricarica USB-C universale e compatibile con il supporto di ricarica a 5 scomparti.

- Braccio mobile. In grado di disattivare istantaneamente l'audio in entrata, per concentrarsi maggiormente sui clienti.

- Possibilità di personalizzare e gestire i dispositivi. Tramite i software Jabra Direct e Xpress e disponibili per l'integrazione con il software SDK gratuito.

