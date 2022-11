Apple: il trimestre di settembre registra record in termini di fatturato e utile per azione

Apple ha presentato i risultati finanziari del quarto trimestre dell’anno fiscale 2022, conclusosi il 24 settembre 2022. L’azienda ha annunciato un record in termini di fatturato per il trimestre di settembre pari a 90,1 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, e un utile trimestrale per azione diluita di 1,29 dollari, con un incremento del 4% rispetto all’anno precedente. Il fatturato annuo è stato di 394,3 miliardi di dollari, con un incremento dell’8% rispetto all’anno precedente, e un utile annuo per azione diluita di 6,11 dollari, pari a un incremento del 9% rispetto all’anno precedente.

“I risultati di questo trimestre riflettono l’impegno di Apple verso i nostri clienti, l'impegno nel perseguire l'innovazione e verso l'obiettivo di lasciare il mondo migliore di come lo abbiamo trovato”, ha dichiarato Tim Cook, CEO di Apple. “Mentre ci avviciniamo alle festività con la nostra linea di prodotti più potente di sempre, siamo guidati dai nostri valori, che applichiamo a tutto ciò che facciamo e a ogni decisione che prendiamo. Per noi è fondamentale proteggere l’ambiente, garantire la privacy dell’utente, migliorare l’accessibilità e creare prodotti e servizi che possano liberare il potenziale creativo delle persone.”

“I risultati record del trimestre di settembre dimostrano ancora una volta la nostra efficace capacità di esecuzione nonostante un contesto macroeconomico difficile e instabile” ha detto Luca Maestri, CFO di Apple. “Abbiamo continuato a investire nei nostri piani di crescita a lungo termine, abbiamo generato un flusso di cassa operativo di oltre 24 miliardi di dollari e abbiamo restituito agli azionisti più di 29 miliardi di dollari durante il trimestre. La forza del nostro ecosistema, l’eccezionale fedeltà dei clienti e il record di vendite ci hanno permesso di raggiungere un nuovo massimo storico in termini di base installata di dispositivi attivi. Questo trimestre ha segnato un altro anno record per Apple, con una crescita del fatturato pari a oltre 28 miliardi di dollari e del flusso di cassa operativo di 18 miliardi di dollari rispetto all’anno precedente.”

Se questo articolo ti è piaciuto e vuoi rimanere sempre informato con le notizie diiscriviti alla nostra Newsletter gratuita